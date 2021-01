Ah, caray…..¿’demonios políticos’?

PALACIO

Por Mario Díaz



RESULTA un tanto exagerada la postura del doctor HUGO LÓPEZ-GATELL, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al calificar como ’demonios políticos’ las críticas que se han dejado en su contra al habérsele captado vacacionando en una playa del estado de Oaxaca.



Si bien es cierto que le asiste el derecho al merecido descanso, también es una verdad de a kilo que debe haber congruencia entre lo que dice, recomienda o exhorta, con lo que hace. El encargado de velar por la salud de los mexicanos debe pregonar con el ejemplo y cumplir con el ’quédate en casa’.



Es irrelevante si LÓPEZ-GATELL hizo uso del cubrebocas y mantuvo la sana distancia durante su estancia y convivencia en la playa Zipolite ubicada en San Pedro de Pochutla, Oaxaca. También si cumplió al pie de la letra el requisito sanitario de la aerolínea durante su traslado hacia y desde ese destino turístico, conocido por sus playas nudistas.



Lo realmente prioritario es convencer a la sociedad para evitar movilizaciones innecesarias, incluyendo viajes vacacionales, como medida emergente para tratar de contener la propagación del coronavirus que durante el mes de diciembre alcanzó cifras récord al superar los 12 mil contagios en tan solo 24 horas.



Si se observa al encargado de la prevención y promoción de la salud relajando las medidas decretadas en plena segunda ola pandémica, se transmite una lectura distinta al énfasis del gobierno de la Cuarta Transformación respecto a la enfermedad Covid-19.



Por lo tanto, tal vez no sea una percepción objetiva la del doctor HUGO LÓPEZ-GATELL al calificar la natural crítica como ’demonios políticos’, lo que, desde otro ángulo, podría considerarse como una irresponsabilidad que dio paso a la incongruencia.



En otros países, sus respectivos gobiernos han tomado medidas severas contra funcionarios que no cumplieron con las medidas sanitarias que incluyen el confinamiento y, por ende, la prohibición de viajes de placer.

En Nueva Zelanda, en abril del año pasado, fue forzado a renunciar el entonces Ministro de Salud DAVID CLARK al violentar la restricción de movilidad y salir a pasear en bicicleta de montaña.



En Escocia, también en abril de 2020, hubo de renunciar a su cargo de Jefa de Servicios Médicos, CATHERINE CALDERWOOD, por no respetar las medidas sanitarias decretadas por la autoridad gubernamental.



Apenas en diciembre pasado, ROD PHILLIP, quien fungiera como secretario de Finanzas en la provincia de Ontario, Canadá, se disculpó y renunció a su cargo público luego de vacacionar en fin de año en algunos lugares turísticos del Caribe.



Los tres casos son ejemplos claros de cómo se conducen en esos países, cuyos gobiernos son congruentes en lo que dicen y en lo que hacen, en lo que respecta a los ordenamientos que tienen como objetivo mitigar la pandemia.



En México, además del doctor LÓPEZ-GATELL, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR también ’desató a los demonios políticos’ al difundir públicamente un período de relax al practicar béisbol en un parque capitalino, a pesar del semáforo rojo epidemiológico en que se encuentra la ciudad der México.



Ni tardo ni perezoso, MARKO CORTÉS, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, aprovechó ’la recta lopezobradorista’ para brindar sonoro ’mandarriazo’ mediático al jefe de las instituciones aztecas.



La crítica no necesariamente tiene su origen en causas políticas. Los comentarios encontrados a la 4T surgen simple y sencillamente de la incongruencia de la Cuarta Transformación (y de LÓPEZ-GATELL) entre el decir y el hacer.

Así de sencillo y sin politiquería barata.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Qué le costaba a MANUEL BARTLETT DÍAZ, director de la CFE, reconocer que el ’apagón’ del 28 de diciembre que dejó sin energía eléctrica a 10.3 millones de usuarios se debió a un ’desbalance’ entre la producción y la demanda, y no aferrarse a un argumento infantil como el incendio de un pastizal. En lo sucesivo, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) obligará a los generadores privados a reducir su producción anual.



II.-A paso lento pero seguro convalece en confinamiento domiciliario el alcalde de Cuernavaca, Morelos, ANTONIO VILLALOBOS ADÁN-sobrino de nuestro colega y apreciado amigo SAÚL VILLALOBOS-al resultar positivo en la enfermedad del siglo.

El ayuntamiento de la ciudad de la ’eterna primavera’ registra un par de sensibles fallecimientos derivados del contagio por coronavirus.



