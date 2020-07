AHF: Se necesita unidad regional para detener la pandemia de COVID-19 en América Latina

Ciudad de México a 29 de julio, 2020- América Latina y El Caribe es el epicentro de la pandemia de COVID-19 con 9,007,358 casos reportados y 347,134 muertes al 29 de julio; la mayoría de casos fatales registrados ocurrieron en Brasil con un total de 87,539 fallecidos, es el país más afectado por esta pandemia en la región. Mientras tanto, México registra 44,876 muertes por coronavirus, es decir el segundo lugar en la zona.







AIDS Healthcare Foundation (AHF), es la mayor organización internacional que trabaja por acabar con el sida en el mundo, actualmente brinda atención y/o servicios médicos a más de 1.4 millones de personas en 45 países en todo el mundo, en Estados Unidos, África, América Latina y El Caribe, la región Asia-Pacífico y Europa. Durante más de 30 años, la misión de AHF es proporcionar "atención médica de vanguardia e incidencia, independientemente de la capacidad de pago de las personas".







Como organización global cuyos programas de VIH y centros de atención médica se han visto directamente afectados a lo largo de los años por otros brotes de enfermedades infecciosas de preocupación internacional, como el Ébola, el Zika y ahora COVID-19, estamos profundamente alarmados por la falta de coordinación entre los países, las diferencias en la comunicación y la ausencia de un plan de respuesta ante la pandemia por COVID-19 unificado para la región de América Latina.







Por estas razones, instamos a los países latinoamericanos a adoptar rápidamente una estrategia de respuesta al COVID-19 basada en criterios uniformes y en evidencia científica para frenar los aumentos continuos e incontrolados en los nuevos casos y muertes por coronavirus, que se han intensificado aún más desde junio de 2020. Se requieren medidas urgentes para proteger la seguridad regional de los sistemas de salud pública, respetando los derechos humanos fundamentales de la vida y la salud de todas las personas de América Latina, independientemente de su edad, sexo, origen étnico o condición socioeconómica.







No hay más tiempo que perder porque estamos al borde de una catástrofe que tendrá consecuencias generacionales para las personas y los países de nuestra región, en terrenos de la salud, la economía y sociales. Todas las consideraciones políticas deben dejarse de lado para salvar tantas vidas como sea posible. Los pasos más inmediatos deben dirigirse a que los gobiernos garanticen alimentos y suministros para el control de infecciones, como cubrebocas, a las poblaciones más vulnerables.







Para México la situación es mucho más compleja ante la diferencia de criterios básicos que van desde usar o no cubrebocas o salir o no de casa y esto debido a la poca coordinación y la falta de liderazgo en nuestro país. Basta mencionar que al 29 de julio, en el mundo ocupamos el 13vo lugar en mortalidad por Covid con cerca de 45 mil decesos, sin embargo, la responsabilidad del cuidado recientemente se depositó en cada mexicano, es decir cada uno de nosotros debe decidir y asumir las consecuencias.







Por ello consideramos de vital importancia informar claramente de las consecuencias que enfrentaremos por cada decisión que tomamos en materia de salud. Hasta que vacunas efectivas y/o tratamientos estén disponibles y accesibles para toda la población de la región, AHF insta a los gobiernos de los países latinoamericanos a implementar un plan de rescate, basado en criterios basados en evidencia científica ante la pandemia:







Reanudar las actividades económicas de una manera planificada y estratégica, basada en evidencia científica con datos confiables que brinden información precisa para tomar decisiones oportunas que protejan la salud pública.



Preservar vidas e implementar un plan de preparación para limitar la pérdida de vidas en brotes futuros.



Implementar un marco de respuesta con criterios unificados y coordinados para la región, que evite la difusión de información y directivas contradictorias desde la salud pública.



Ampliar el acceso a las pruebas de PCR para el diagnóstico oportuno de los casos activos de COVID-19.



Implementar sistemática y metódicamente la búsqueda de casos, el seguimiento de contactos y las medidas de aislamiento.



Garantizar el acceso universal y gratuito a la atención médica para todos los afectados, así como el tratamiento y las vacunas, cuando estén disponibles.



Promover el uso correcto de las máscaras protectoras entre el público en general.



Comunicar al público, de manera clara y accesible, la información sobre higiene personal y control de infecciones, que se adapte a su contexto socioeconómico, su nivel de riesgo, exposición y comorbilidades.



Ante una crisis económica sin precedentes, combatir el hambre y proporcionar ayuda alimentaria a los grupos más vulnerables.



Implementar medidas para preservar el progreso logrado en el control del VIH, la tuberculosis, la malaria, el dengue, el cólera y otras enfermedades infecciosas transmisibles

Garantizar el acceso y la disponibilidad de equipos de protección personal (EPP) para los trabajadores de la salud, la capacitación adecuada en su uso y el acceso a las pruebas de diagnóstic

Promover la conciencia social y tomar medidas para prevenir el estigma y la discriminación hacia los trabajadores de la salud, las personas infectadas con COVID-19 y aquellos que se han recuperado.



El VIH y el sida nos enseñó que para detener la pandemia de COVID-19 necesitamos una estrategia de respuesta coordinada en un amplio espectro de instituciones y programas sociales, más allá de la atención médica.



Además, AHF pide a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que se una a este llamado para instar a los gobiernos de América Latina a que tomen medidas rápidas y con criterios uniformes para contrarrestar el COVID-19.



Debemos prestar atención a las dolorosas lecciones de las acciones por el sida en los últimos 30 años: la detección temprana, la prevención, la conciencia social y un enfoque integrado de la atención deben combinarse con una acción decidida y unificada en toda la región para el beneficio de todas las personas en América Latina.