Ahora AMLO reta a Trump y promete enviar gasolina al gobierno de Maduro

Andrés Manuel López Obrador ofreció ayer, si Nicolás Maduro se lo pide, enviar gasolinas a Venezuela.

Lo haría, dijo, ’por razones humanitarias’ y a pesar del embargo y sanciones impuestas por Donald Trump a aquellos gobiernos y países que proporcionen gasolinas al gobierno chavista.

’Nosotros somos libres. México es un país independiente, soberano, tomamos nuestras propias decisiones y no nos metemos con las políticas de otros países. Es autodeterminación de los pueblos y ayudar en lo humanitario.

’Nadie tiene derecho a oprimir a otros, ninguna hegemonía puede aplastar a ningún país’, advirtió López Obrador.

El ofrecimiento de gasolina de AMLO a la Venezuela de Maduro la hace el mandatario mexicano a pesar de que su gobierno importa el 70 por ciento de la gasolina que se consume en México y que en su mayoría es adquirida de refinerías de Estados Unidos.

Otro obstáculo al parecer no medido en su importancia por López Obrador, reside en la entrada en vigor del T-MEC, que establece para EU, Canadá y México márgenes estrechos en el uso y destino de sus hidrocarburos.

Desde inicios de este mes y debido al bloqueo y sanciones de EU a la importación de gasolinas, el gobierno de Maduro eliminó el subsidio que mantenía desde hace años al precio de la gasolina.

Hoy los venezolanos hacen largas, tediosas e inciertas filas para poder recargar de combustible sus vehículos.

Mal comenzó la semana para AMLO

López Obrador inició En Veracruz una semana de giras por 5 estados de la región con toda una serie de eventos y anuncios preocupantes:

– Con números de contagios y muertes por el Covid-19 al alza junto con alarmantes porcentajes de ejecuciones en el país.

– Con un general secuestrado, que luego fue liberado pero que representa un desafió de los cárteles y la delincuencia organizada no sólo a las Fuerzas Armadas, sino al gobierno federal.

– Con una nueva y mayor movilización de caravanas de autos en decenas de ciudades del país y en algunas del extranjero, que reclaman su renuncia inmediata.

– Y con ya dos abiertos frentes de gobernadores -uno plural y otro de mandatarios del PAN-, que van por una revisión y reorientación del Pacto Fiscal, pero que sobre todo cuestionan duramente a su mandato al que califican de errático, inconsistente, autoritario, centralista y riesgoso para la vida democrática del país.

– Y con la denuncia presentada contra su gobierno por la American Petroleum Institute ante los secretarios de Estado, Energía, Comercio y UTRS de EU por tomar, afirman, decisiones de política energética que violan el naciente TLCAN y TMEC.

De entrada ayer, luego de una mañanera y reunión de seguridad en el Campo Militar 26-a, en El Lencero, del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, AMLO fue duramente maltratado e increpado por colectivos de familiares de desaparecidas que le pedían bajar de su camioneta blindada para ser atendidos por él.

’¡Que se baje… que se baje, queremos hablar con él!’, pedían a gritos y en medio de empujones quienes rodeaban su camioneta.

Inocultablemente molesto, AMLO ordenó a su chofer no parar, pese a que enfrente había personas con mantas y pancartas.

’¡Sólo atiendes a la mamá de ‘El Chapo’!’, le gritaban molestos a su vez los familiares de desaparecidos.

Así se fue.

AMLO llevaba en su regazo y bajo su mala cara, dentro de su bolsa de trabajo, el pronunciamiento de los diputados y senadores de Acción Nacional que se sumaban a los reclamos de los 9 gobernadores de Acción Nacional, quienes el pasado fin de semana en Guanajuato emitieron una exigencia para ir a un nuevo ’Pacto Fiscal Federativo’.

’Para que México no se mantenga o corra el riesgo de ser gobernado por la voluntad de un solo hombre’, indica el documento.

Su exigencia es además por políticas y acciones, programas y obrasen beneficio de energías limpias y el respeto a órganos reguladores de las pluralidad.

Agregan:

’Ante el nivel de destrucción que han significado las decisiones de este gobierno en materia de economía, salud, seguridad, medio ambiente, educación y energía, entre otras, las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN respaldan el pronunciamiento de sus gobernadores por la defensa de la libertad y de la democracia.

’Los pésimos resultados son claros, contundentes y no hay otra interpretación. Este gobierno es un desastre. Los gobiernos del PAN ofrecemos un camino en donde sí es posible crecer, prosperar, avanzar. Un camino en el que las familias viven mejor, con salud y educación, con seguridad, con verdadero bienestar’, indicaron senadores y diputados blanquiazules.

Otro grupo, este plural, integrado por el perredista Silvano Aureoles, de Michoacán; el independiente Jaime Rodríguez, El Bronco, de Nuevo León; elles, de Michoacán; el independiente Jaime Rodríguez, El Bronco, de Nuevo León; el emecista Enrique Alfaro, de Jalisco; los panistas Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas y José Rosas Aispuro, de Durango y los priístas Miguel Riquelme, de Coahuila y José Ignacio Peralta, de Colima, exigen lo mismo. Juntos todos quizá representan a la mitad de la República, una población que a lo mejor supera la mitad del país y un porcentaje mayoritario del PIB que ya no le dice nada a AMLO, pero que sin duda guía las decisiones de calificadoras y otras muchas instituciones.

Mal comienza, pues, la semana para quien ahorcan en lunes.

Mientras Monreal va por un período extraordinario

En este contexto, el que no se arruga ni se aflige, sino se ocupa, es Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena y de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien ayer anunció que hoy en la Permanente propondrá un extraordinario para que el 23 y 24 de este junio se aprueben seis leyes reglamentarias necesarias para la entrada en vigor del T-MEC.

Una vez salvados todos los obstáculos para su aprobación, el T-MEC requiere de estas nuevas leyes, dijo para significar que ya falta lo menos.

Hay que regular, armonizar y actualizar la legislación para poder estar en igualdad de circunstancias y no en desventaja frente a los poderosos socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, de tal manera que no se prevé la incorporación de otros temas en dicho periodo, dijo.

Aceptó que hay como 30 asuntos legislativos pendientes, de entre los cuales el que ha generado polémica es el de la ley de impuestos general de importación y exportación, indicó.

El zacatecano rechazó que su fracción vaya a apoyar la propuesta del senador de Chiapas, Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales quien quiere bajar de 16 a 10 por ciento el IVA,

Monreal indicó que el asunto no solo es absurdo sino incongruente ya que el país y el mundo entero requieren hoy aumentos fiscales, antes que reducciones, porque los gobiernos necesitan de mayores ingresos.

Antes que reducir, dijo, él propone un sistema fiscal progresivo.

’… el gobierno vive de los ingresos de los ciudadanos, de los impuestos; si le quitas los impuestos tendrá menos ingresos, y sin ingresos menos capacidad para enfrentar los efectos de la pandemia’, subrayó.

