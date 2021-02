Ahora cierran salas de cine

La pandemia de covid-19 continúa sumando más cierre de empresas y negocios, no necesariamente los considerados pequeños. En esta ocasión le tocó el turno al Grupo Cinemex, la segunda cadena de cines más grande de México, quien anunció el cierre por tiempo indefinido de al menos 145 de sus salas de cine.

Pero no es únicamente el dejar de operar temporalmente, además se anunció que trabajará para reestructurar al menos 230 millones de dólares en deuda con bancos como BBVA, HSBC Holdings, Banco Santander y Bank of Nova Scotia.

La deuda de esta cadena comprende un préstamo a plazo por cuatro mil 50 millones de pesos, es decir 202.6 millones de dólares, así como un préstamo a plazo por 640 millones de pesos, ambos con vencimiento en marzo de 2023.

Por el momento ni Cinemex –empresa propiedad de la familia Larrea, la cual controla la minera de cobre Grupo México– ni las instituciones financieras han expresado alguna opinión o situación en las renegociaciones.

Debe recordarse que de acuerdo con versiones no oficiales, después de que el año pasado se declarara la pandemia de covid-19 y obligara el cierre de salas de cines en todo el mundo, Cinemex todavía inyectó efectivo en su negocio en un intento por seguir operando y mantuvo los pagos de intereses, incluso cuando los nuevos lanzamientos de Hollywood se agotaron.

Las mismas fuentes informativas, que pidieron no ser identificadas, precisaron que ahora para aliviar su liquidez, la empresa decidió cerrar las 145 salas cines, todas ellas ubicadas fuera de la zona de la capital nacional hasta que la industria cinematográfica mundial, en especial la norteamericana, reanude los estrenos de películas importantes con el propósito de que la compañía puede operar sin restricciones severas.

En fin una actividad económica más perjudicada no solo por la pandemia, con el riesgo de una quiera definitiva y, en consecuencia, mayor desempleo, si es que se mantienen las restricciones sanitarias por más tiempo, situación que presuntamente no le interesa a las autoridades federales, quienes se han visto ineficientes para lograr un verdadero control y disminución en el número de contagios y decesos.

Es deseable que la campaña de vacunación resulte lo más eficaz posible, a fin de que se operen nuevamente todas las actividades productivas y, con ellas, la economía nacional.