Ahora en Nuevo León se derrumba estructura de paso elevado

En Santa Catarina, Nuevo León, una viga en un paso elevado colapsó sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Mirador de la Huasteca.



Dos vigas de aproximadamente 20 toneladas cada una colapsaron de la construcción de un paso elevado en Nuevo León, en el municipio de Santa Catarina.



El desplome ocurrió cerca de las 7:00 horas y fue reportado por trabajadores del lugar, quienes al percatarse de la situación solicitaron el apoyo de Protección Civil.



Esta viga era parte de un puente en construcción del proyecto de la ampliación de la Autopista a Saltillo. El cual busca extender la Autopista Carretera Saltillo-Monterrey-Monterrey-Saltillo.

Justo en la entrada a la ciudad al arribar desde Saltillo en el estado vecino de Coahuila. Los trabajos de esta obra federal son anunciados desde noviembre de 2019.Con un costo de 7 mil millones de pesos, según información oficial por parte de las autoridades.De acuerdo con reporte de autoridades de Nuevo León, la viga cayó a la altura de la avenida Morones Prieto, aproximadamente unos 15 metros.El director de Protección Civil de Santa Catarina, Gilberto Almaguer, explicó de manera preliminar que la estructura se cayó por no estar terminada aunado a los fuertes vientos.Los cuerpos de auxilio confirmaron que la situación se pudo ver afectada por la entrada de un frente frío que ocasionó rachas de viento fuerte en la zona de Santa Catarina.Protección Civil de Santa Catarina, informó que cuando las vigas colapsaron, no había personal trabajando en la zona, por lo que descartó que hubiera personas lesionadas.La viga cayó parcialmente a un costado de la construcción, donde laboraba un grupo de trabajadores. Hasta el momento no se reportan personas lesionas.El director de Protección Civil de Santa Catarina, Gilberto Almaguer, explicó que las vigas de concreto aún no estaban colocadas con el vaciado de cemento.Por lo que se presume que los fuertes vientos registrados en la madrugada colapsaron.Autoridades de protección civil de Nuevo León, confirmaron que no se registraron personas lesionadas o evacuadas, y se descartaron daños a la vialidad.Pilar Espinoza | SDP Noticias