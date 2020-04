Ahora en Quetzalapa prohíben ingreso a comunidad en Semana Santa por Covid-19.



Autoridades amenazan imponer cuantiosa multa.



Juan Ricardo Montoya



Tomás Chávez Cruz, delegado de la comunidad indígena de Quetzalapa informó que en Semana Santa no se permitirá la entrada en la comunidad a visitantes como una medida extrema para combatir el contagio por coronavirus. A quien viole esa disposición será objeto de una cuantiosa multa.



A través de una circular manuscrita fechada el 2 de abril firmada por Chávez y con el sello de la delegación de Quetzalapa, enumeró en tres puntos las acciones acordadas por la comunidad para evitar el contagio.



"Los días miércoles 8 de abril, jueves 9 de abril, viernes 10 de abril, sabado 11 de abril y domingo 12 de abril no hay paso solo urgencias", dice el documento en el punto numero 3.



"El incumplimiento de cualquiera de estas medidas podrá conllevar a multas", advirtió el delegado líneas más abajo.

En la circular se informa sobre la instalación de un filtro sanitario a la entrada del pueblo que funciona las 24 horas del día y en el cual se obliga a los pobladores que entran o salen que se limpien las manos con gel antibacterial.



No obstante, desde el 30 de marzo ya no se les permitió el ingreso a los "fuereños".



Incluso, las autoridades de la comunidad ubicada en la región de la Sierra Gorda mandaron hacer y colocaron diversos avisos que fueron distribuidos en los accesos del pueblo.



“Alto Covid-19. SE prohíbe la entrada a toda persona que no viva en la comunidad. Habrá sanciones” dicen los letreros”.



Aunque no se menciona el monto de las multas que se van a aplicar a quienes violen esta disposición , según los pobladores podría ser de más de 5 mil pesos.