Ahora falta Jorge G. Castañeda

Hasta yo tuve que ofrecer disculpas dijo Chumel Torres en clara referencia a la petición de los padres de niños con cáncer a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Muller, en el sentido de que se disculpara por haber escrito en las redes sociales que no vería a los menores enfermos ’porque no soy médico’.

Al chihuahuense Torres, por la presión en las redes por haber ofendido al menor Jesús, hijo del matrimonio López Gutiérrez, se le exigió ofrecer disculpas y lo hizo. Beatriz Gutiérrez se vio comprometida a hacerlo y lo hizo ofreciendo disculpas por haber utilizado tan desafortunada respuesta que, en opinión de la sociedad, es ’frívola, inhumada y no propia de una académica’.

Y en medio de actos discriminatorios, racistas, inhumanos, que campean por el país, el Congreso Local de Oaxaca que lidera Horacio Sosa Villavicencio acordó declarar persona Non grata al canciller con Vicente Fox, Jorge G. Castañeda, por llamar ’pueblo horroroso’ a Putla de Guerrero, un municipio enclavado entre la costa y la mixteca oaxaqueña, de profundas raíces culturales.

Además de la disculpa que debe ofrecer, se solicitó al canciller Marcelo Ebrard retirar el retrato del racista Castañeda de la Sala de Cancilleres de la SRE y se verá hasta dónde es consistente y viable la petición y saber de qué lado está el morenista. El presidente López Obrador se ha quejado de esas actitudes de desdén hacia la cultura y orgullo de nuestros pueblos. Es necesario poner a cada quién en su lugar.

TURBULENCIAS

Inician pago adelantado de pensiones

Desde ayer 1 de julio, la Secretaría de Bienestar inició el pago de cuatro meses de las Pensiones –julio, agosto, septiembre y octubre- para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de las Personas con Discapacidad, 5 mil 240 pesos en total, de sus respectivas pensiones que ya son un derecho constitucional. Esto con una inversión social total de 45 mil millones 750 mil pesos, las pensiones para el Bienestar se entregan en dos esquemas: por transferencia bancaria y en efectivo, para así atender a los 8 millones 770 mil 185 derechohabientes de ambas pensiones. Al inicio del mes de julio, el recurso ya se les depositó a 4 millones 662 mil 391 adultos mayores y 303 mil 357 personas con discapacidad que tienen tarjeta bancaria o Tarjeta para el Bienestar. María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Bienestar dijo que es importante que las y los derechohabientes revisen su estado de cuenta para verificar que su depósito ha sido realizado y lo identifiquen por la leyenda: "PENSIÓN BIENESTAR 4MESES JUL-AGO SEP-OCT", y para quienes reciben en efectivo su pensión, la entrega de los apoyos se realiza a través de mesas de atención y orden de pago con convocatorias de hasta 25 derechohabientes en horarios escalonados para evitar aglomeraciones. En esta modalidad, la Secretaría de Bienestar apoya a 3 millones 804 mil 437 adultos mayores y personas con discapacidad…La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN) se manifiesta en contra de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) planteada por el diputado de Morena, Eraclio Rodríguez Gómez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, pues va en contra de nuestra soberanía nacional y específicamente la alimentaria. ’Hacemos un llamado a las y los integrantes de la Cámara de Diputados a no aprobar la reforma a la LFVV, preservar la soberanía alimentaria nacional’, expuso Wlfrido Hernández Jarquín, vocero de la CNPA-MN. Esta iniciativa de Ley pretende sentar el marco legal para la introducción de semillas transgénicas en beneficio de las grandes empresas trasnacionales como: Bayer-Monsanto, Pioneer, Syngenta y Dow y aunado a lo anterior, agregó, de aprobarse la citada Ley se criminalizará a los campesinos e indígenas de nuestro país que intercambien libremente las semillas ya que contempla ’costosas multas, penas de cárcel e incluso la quema de las cosechas’ como lo ha denunciado Sin Maíz, No hay País…

