Ahora le tocó a Citigroup perder 500 MDD por hacer un depósito equivocado

Ahora le tocó a CitiGroup el penar que padecen miles de usuarios diariamente que realizan sus trámites por la devolución de cargos no reconocidos y otros errores bancarios, pues un juez federal en Estados Unidos dictaminó este martes que Citigroup no podrá recuperar 500 millones de dólares que transfirió por error a acreedores de Revlon.



Sólo de enero a septiembre del año pasado, hubo un total de 731 mil 073 reclamos interpuestos ante la Condusef por un mal servicio financiero, lo que equivale a 36.8 quejas por cada 10 mil contratos. Cabe señalar que solamente asisten a la Condusef quienes tuvieron una anomalía que no fue resulta por el banco en su momento, por lo que los errores cometidos son muchos más.



De acuerdo con la BBC, el error en depósito sucedió el 11 de agosto de 2020 cuando Citigroup, actuando como agente de préstamos, inyectó 893 millones a los prestamistas a la compañía de cosméticos para liquidar un préstamo que se vencía en 2023. La intención de Citigroup era de enviar un pago de intereses de sólo 7.8 millones de dólares, pero un operario se equivocó y transfirió dinero de más.



Algunos acreedores devolvieron el dinero extra, pero 10 acreedores se negaron y Citigroup demandó para recuperar 501 millones de dólares.



El juez Jesse Furman de Manhattan indicó que la transferencia realizada el 11 de agosto de 2020 fueron ’operaciones finales y completas, no sujetas a revocación".Con información de Entrepreneur