Ahora Sí, AMLO Felicitó a Biden

Desde los abuelos, y no me falla la memoria, se nos aconsejaba abstenernos de discutir sobre cuestiones de religión y de política porque además de que nunca logran los alegadores ponerse de acuerdo, dichas discusiones podrían terminar en pleitos, inclusive graves. Díganlo sino, las guerras que por tales motivos registra la historia.



En el caso de los periodistas, de ninguna manera estaremos dispuestos a reprimir nuestros análisis y nuestros puntos de vista; por ello defendemos a ultranza las libertades de prensa y expresión, bajo el principio de que nos respetemos mutuamente. Acordémonos de aquella frase de Voltaire : ’Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo’.



En un momento dado defendimos la posición del Presidente Andrés Manuel López Obrador de evitar la felicitación inmediata al demócrata Joe Biden por su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del pasado 3 de noviembre.



Por dos razones: la primera, porque irse con la cargada se le hubiera tachado de entreguista, como se acostumbraba en el pasado, y la segunda, porque podría interpretarse como un reconocimiento, que de acuerdo a la Doctrina Estrada viola el principio de que México no reconoce ni desconoce a ninguno gobierno, sólo decide mantener o no relaciones, mismo principio que exigimos para nuestro país.



La Carta de López Obrador a su futuro colega, no tiene desperdicio, de ahí que la reproduzcamos integra.



’Joseph Biden. Presidente Electo de Estados Unidos. Presente. Estimado señor Biden: escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América.



Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de nueve años y desde entonces le expresé de manera personal y en una carta, el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos.



Nuestros países están vinculados por la vecindad, y a nuestros pueblos nos hermanan la historia, economía y la cultura; por ello, los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías.



Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos, será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución; en especial, el de no intervención y autodeterminación de los pueblos.



Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y el mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centro América. Considero que de esta manera nadie se verá obligado a abandonar su lugar de origen y podrá vivir, trabajar y ser feliz con su familia, entre su gente, con su cultura, y así lograremos construir la solución definitiva a los flujos migratorios desde y a través de México hacia Estados Unidos.



Espero que próximamente, Sr. Biden, se presente la oportunidad de hablar de éste y de otros asuntos; en tanto, le reitero nuestra felicitación y le deseo la mejor de las suertes por el bien de su pueblo y de nuestras naciones. Un saludo afectuoso.’. Firma autógrafa.



Satisfechos o no los apresurados, ya se envío la felicitación en el momento preciso y en cumplimiento a la política exterior tradicional de México que tantos reconocimientos ha merecido. Ahora sí, AMLO felicitó a Biden. Es de esperarse que todos estemos en paz.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.



Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.