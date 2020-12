Ahora sí, Joe Biden es presidente electo

Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos.



En una jornada sin sobresaltos y en los tiempos establecidos, que contrasta con la larga noche de las elecciones del 3 de noviembre pasado por la necedad del magnate Donald Trump de negarse a aceptar su derrota, el Colegio Electoral, después de que cada uno de los 50 estados de la nación del norte más el Distrito de Colombia confirmaron el triunfo del demócrata, lo proclamó el como el XLVI presidente la gran potencia a partir del 20 enero de 2021.



Buena ilustración de algunos medios cuando significaron la noticia con la inscripción: ’La voluntad del pueblo es la ley de la tierra’, que se distingue en el techo del Capitolio de Madison frente al Colegio Electoral



Los primeros estados en hacer llegar los votos fueron Indiana, Tennessee y Vermont, el último, por la diferencia horaria, Hawái, así hasta que todos le dieron la victoria irreversible a Biden, quien obtuvo siete millones más que su rival republicano, Donald Trump.



Los 538 compromisarios encargados de llevar a cabo este trámite tuvieron que trabajar bajo la inusitada presión a la que fue sometida la democracia de Estados Unidos.



Desde temprana hora de este lunes 14, los estados que integran a la gran potencia, empezaron a mandar sus votos al Colegio Electoral, con el propósito de certificar al demócrata Joe Biden como el XLVI Presidente de la llamada también, Unión Americana.



Es de resaltarse que todas las batallas legales de Trump y su equipo de abogados fracasaron en sus múltiples argucias legaloides para revertir los resultados de las elecciones que le dieron Joe Biden 308 electorales, 38 más de los que necesitaba, 270 eran necesarios para convertirse en primer mandatario de la nación vecina del norte.



El más duró golpe al Donald se lo infligió el Tribunal Supremo, al rechazar las demandas del republicano, quien aún no reconoce, ni reconocerá su derrota, ello no obstante en que el magnate confiaba en los ministros de derecha que el había propuesto. Su demanda fallida era que anularan los resultados en cuatro estados claves: Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin



Cuando los estados siguientes confirmaron con el voto de los electores a Biden, todo estaba dicho, nos referimos a Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Mississippi, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Carolina del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Vermont y Virginia.



En conclusión, Estados Unidos tiene ya Presidente Electo en la persona del demócrata Joe Biden.



Donald Trump, después de que declaró que si el Colegio Electoral reconocía el triunfo de su rival entregaría el poder, no más eso faltaba que no lo hiciera, no tendrá más remedio que seguir en su reiterada bravata de que se presentará nuevamente como candidato presidencial en el 2024, si la cumple ’qué nos agarren confesados’ a los mujeres y hombres de Estados Unidos y del mundo entero.



