A unos días del término de la cuarentena nacional, el cubrebocas fue sumado por la Secretaría de Salud como una medida para evitar la propagación de Covid-19.



Hugo López-Gattel, subsecretario de Promoción de la Salud, indicó vía Twitter que el cubrebocas debe ser usarse en el tránsito a la ’nueva normalidad’.



Esto, pese a que en reiteradas veces el funcionario indicó que no está totalmente comprobado que este insumo sanitario ayude a evitar contagios.



López-Gatell ha asegurado en el pasado que los únicos que sí deben usar cubrebocas son los miembros del personal de salud, así como los enfermos.



No obstante, no hizo ninguna objeción cuando el gobierno de la Ciudad de México instruyó a la población capitalina a usar cubrebocas en lugares públicos.



Forbes