Ahora va de aquí p’allá

Diódoro de los Santos, ’Diodorito’, era un amable personaje. Por muchos años fuimos compañeros en ’El Porvenir’, de Monterrey. Hacía él los epigramas, cada uno modelo de ese género difícil que casi nadie cultiva hoy, precisamente por su dificultad. Ya pocos saben rimar y medir, de ahí la poesía libre. Y ya pocos saben dibujar, de ahí el arte abstracto.



En cierta ocasión Diódoro publicó en ’El Porvenir’ una parodia de las célebres Redondillas de sor Juana Inés de la Cruz. Yo recorté su artículo y lo guardé entre las páginas de un libro. Ayer hojeaba ese libro con motivo del encerramiento a que nos obiga la pandemia, y hallé los versos de este afable poeta que entre burlas decía cosas serias. He aquí ese travieso poema. Sólo diré que lo que dice Diódoro lo dice Diódoro, no lo digo yo.







¡OH MUJERES, QUE ACUSÁIS...!



Parodia de Diódoro de los Santos Jr.



Oh, mujeres, que acusáis



a los hombres sin razón,



sin ver que dais la ocasión



a los mismos que culpáis.



Si con ansia sin igual



nunca deseáis su desdén,



¿por qué queréis que obren bien



si los animáis al mal?



Simuláis gran resistencia,



y luego, con gravedad,



cubrís vuestra liviandad



con sin igual diligencia.



Parecer quiere el denuedo



de vuestro parecer loco,



al niño que busca el coco



y luego le tiene miedo.



Queréis, con presunción necia,



tras de hallar lo que buscáis,



olvidaros que sois Thais



y presumir de Lucrecia.



¿Tener puede humor más raro



la que sin oír consejo,



deja le empañen su espejo



y siente que no esté claro?



Con el favor y el desdén



tenéis condición igual,



quejándooos, si os tratan mal,



burlándoos, si os tratan bien.



Opinión ninguno gana,



pues tonto es quien se recata,



y a quien no, acusa la ingrata,



cuando que ella es la liviana.



Siempre tan necias andáis,



que con desigual nivel,



a éste culpáis por cruel,



y a aquél por tonto culpáis.



Pues ¿cómo ha de estar templada



el alma del que os pretende



si el que es recatado, ofende,



y el que os ve fácil, enfada?



Mas entre el enfado y pena



que vuestro gusto prefiere,



bien haya aquel que no os quiere,



y quejaos enhorabuena.



Dan vuestras amantes penas



a sus libertades alas,



y después de que sois malas,



simuláis que sois muy buenas.



¿Cuál mayor culpa ha tenido



en una pasión errada:



la que acepta tras rogada



o el que ruega de caído?



¿O cuál es más de culpar



aunque cualquiera mal haga?



¿El que peca, pero paga?



¿La que cobra por pecar?



Pues ¿para qué os espantáis



de la culpa que tenéis?



Queredlos cual los hacéis,



o hacedlos cual los buscáis.



No oigáis el solicitar,



y después, con más razón,



olvidaréis la afición



al no atender el rogar.



Bien con muchas armas fundo



que lidia vuestra arrogancia,



pues, en espera e instancia,



juntáis diablo, carne y mundo.