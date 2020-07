Ahora va la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias…

Ricardo Monreal promueve en el Senado la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que apuraría los procesos de justicia alternativa ante la pandemia que afecta el país.



La iniciativa, que además de ser firmada por Monreal, Julio Menchaca y Rubén Rocha, es apoyada por 45 otros senadores de Morena y del PES.



’No tenemos duda que la justicia alternativa, como método de solución pacífica de conflictos, es un elemento fundamental para el mantenimiento de una sociedad de paz, en beneficio del bien común’, indica el zacatecano.



Esta nueva ley daría una opción de garantizar justicia, sin necesidad de acudir a tribunales jurisdiccionales.



Hoy como nunca, indicó, se ha evidenciado la conveniencia de la justicia alternativa, frente la coyuntura de salud pública que atraviesa el país.



Por ejemplo, desde marzo, el Poder Judicial Federal y el de los estados, al igual que los organismos autónomos que ejercen actividad jurisdiccional, se vieron obligados a suspender temporalmente sus actividades, para apenas comenzar a reanudar sus funciones de manera paulatina mediante instrumentos digitales.



La Ley promovida por Monreal y otros senadores, contiene 5 títulos y 70 artículos, cuyos ejes definen principios, procedimientos y reglas mínimas de operación de los mecanismos alternativos de solución de controversias y regulan la actividad de las personas facilitadoras de estos procesos.



Responden intelectuales a AMLO



Apenas a unas horas de que 30 intelectuales y académicos lanzaran una convocatoria pública y nacional a un amplio frente electoral contra el autoritarismo regresivo que, afirman, pretenden imponer en México Morena y AMLO, el Presidente emitió un texto en el que los acusa de buscar una vuelta al pasado corrupto que agobió al país hasta hace poco.



Y como en la democracia todo el que se ríe se lleva, pues los intelectuales y académicos salieron de inmediato a decirle a AMLO que no, que ellos precisamente no quieren que México regrese al pasado neoliberal corrupto al que se refiere López Obrador, ni al presidencialismo autoritario donde sólo uno mandaba y concentraba todo el poder, sino rescatar el proceso de modernización y de ratificación democrática que hasta hace poco seguía este país.



Uno de los 30 firmantes del texto: Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia, el doctor en Ciencia Política Francisco Valdés Ugalde, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, indicó:



El presidente Andrés Manuel López Obrador está intentando mantener bajo su control al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, aun violando flagrantemente la Constitución, como ocurre ahora.



’Lo que planteamos los 30 que firmamos ese desplegado es porque consideramos que el camino que ha seguido Andrés Manuel López Obrador es totalmente equivocado… Busca la concentración del poder en una sola persona, busca tener una mayoría dentro de la Cámara de Diputados que supera con mucho lo que la Constitución permite. La Constitución señala que ningún partido puede tener más del 8 por ciento de sobrerrepresentación respecto de la votación obtenida en las urnas y Morena -su partido-, hoy llega casi el 20 por ciento de sobrerrepresentación lo cual es una violación abierta la Constitución.



’Además durante sus 20 meses de gobierno se ha producido una gran destrucción de instituciones y poca construcción para alcanzar el cambio que dicen realizar.



’Nosotros consideramos que no hay cambio, sino al revés, que hay una regresión a situaciones de aislamiento y empobrecimiento masivo, por lo cual el país va a sufrir al menos durante los próximos 20 años.



’Consideramos que este rumbo debe ser cambiado. Que se necesita restaurar el pluralismo político y que la representación en el Congreso sea fiel a lo que dicen las urnas, a diferencia de lo que sucede hoy, donde no hay correspondencia entre lo que las urnas dijeron en 2018.



’Por eso creemos que los partidos políticos, la oposición, y la sociedad civil deben hacer una gran alianza para interrumpir este camino hacia un autoritarismo que estamos viendo en el Gobierno, con consecuencias gravísimas para la economía y para la sociedad’.



¿Este frente al que ustedes convocan debe actuar por la vía electoral? Se lo pregunto porque hay ahora mismo otros que piden, exigen la renuncia de López Obrador.



’Nosotros insistimos: el único camino es la vigencia plena de la Constitución. Es el único camino deseable y posible. Para mí el camino electoral es el único para transformar a la sociedad. Nosotros creemos que es por la vía electoral por la cual esto tiene que cambiar’, indicó.



Valdés Ugalde recordó que entre los firmantes del documento, que urge a ir a una alianza electoral popular opositora, existen diferencias ideológicas y de todo tipo. Pero advirtió que ello no les impide seguir un mismo camino democrático.



’Es posible romper las diferencias ideológicas entre quienes convocamos a este frente si logramos, después de septiembre próximo, ir a la construcción de una agenda legislativa progresista que deba ser aplicada por la próxima legislatura a partir del 2021’, precisó.



Y agregó:



’Las diferencias ideológicas no puede estar por encima del interés de hacer que el país recupere su capacidad de conducirse por la vía constitucional en lugar de una regresión autoritaria a qué nos está conduciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y la coalición que gobierna’, subrayó.



El doctor en ciencia política insistió en que ninguno de quienes firmaron el desplegado ’queremos una regresión hacia el pasado… lo que sostiene el Presidente es absolutamente falso. No queremos regresar al neoliberalismo ni a nada del pasado, queremos un país justo, igualitario y democrático, pero el camino que lleva Andrés Manuel López Obrador no es hacia ese país al que todos aspiramos’.



Indicó que hoy la ineficacia del gobierno y la ausencia de políticas de recuperación económica llevan rápidamente a millones de mexicanos al desempleo, y de ahí a la pobreza.



’… no tiene (AMLO) una política clara de recuperación económica ni del ingreso familiar, ni de apoyos de emergencia que deberían ser establecidos frente a la pérdida de empleos y por la reducción de la actividad económica.



’No es para nada como el Presidente dice que primero los pobres… los sectores populares son realidad los más golpeados y no plantea ninguna solución a ninguno de los graves problemas nacionales’, indicó.



Quienes suscribieron el llamado hacia un frente electoral, dice Valdés Ugalde, tienen hoy el reto de generar un movimiento de unidad nacional que pueda comenzar a reorientar al país hacia su verdadera reconstrucción.



Advirtió que un momento gravísimo contra la democracia es el que vive el INE al que AMLO ataca constantemente.



Al INE, López Obrador lo ha sometido a reducciones presupuestales peligrosas, así como a ataques constantes a su integridad, con base en absolutas falsedades, como la existencia de fraudes electorales previos.



AMLO, afirma Valdés Ugalde, lo quiere destruir. Por ello pidió a todos los mexicanos a salir a defender al INE como un elemento esencial para la democracia mexicana.



Bueno, esta pelea apenas comienza y es parte de toda una guerra de López Obrador contra el resto del mundo, ya que igual mantiene pleitos y confrontaciones con otros muchos: empresarios, consultoras, inversionistas, periodistas, becarios, contra quienes estudiaron o estudian en el extranjero (a quienes compara con el hijo de Don Corleone), mujeres, mamás solteras, padres con hijos con cáncer, médicos y enfermeras que se la rifan todos los días y a todas horas contra la pandemia, laboratorios, etc, etc…





