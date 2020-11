Ahora Videgaray negó cualquier relación con Robles

Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y excanciller en el gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguró que no participó ni ordenó a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Territorial y Urbano en la pasada administración, triangular dinero para las campañas políticas a través de la llamada Estafa Maestra, según él.



’Yo no tuve participación alguna, directa o indirectamente en la llamada Estafa Maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo’, dijo el hombre de la mayor confianza del expresidente de la República Enrique Peña Nieto.



’La nueva estrategia legal anunciada por el abogado defensor de Rosario Robles es errada e inmoral, y en nada contribuye a la lucha en contra de la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables’, afirmó el exsecretario de Finanzas del Estado de México.



Videgaray lamentó que Rosario Robles opte por acusarlo sin fundamento para tratar de librar su situación legal.



’Desde mi punto de vista humano, entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves’, agregó.



’Las ampliaciones presupuestales que recibieron la Sedesol, la Sedatu o cualquier otra dependencia de la administración pública federal, mientras fui titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (de diciembre de 2012 a septiembre de 2016) ocurrieron siempre con estricto apego a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el resto de la normatividad aplicable y siempre para programas y acciones de política pública con fines lícitos’, dijo el extitular de la SHCP.



Por la tarde, Robles se deslindó a través de su cuenta de Twitter de las declaraciones hechas por su abogado y acotó que no fueron acordadas con ella.

He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) November 25, 2020



Rosario Robles Berlanga se acogerá al criterio de oportunidad para denunciar al exsecretario de Hacienda por el presunto desvío de recursos destinados para campañas políticas entre 2012 y 2018 a favor de candidatos del PRI, además del esquema conocido como la Estafa Maestra, de acuerdo con Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la exsecretaria de Desarrollo Social.



“Después de hablar con la maestra Robles, se llegó a la determinación de que vamos a utilizar el criterio de oportunidad que ofrece la Fiscalía General de la República (FGR)”, señaló el litigante este martes en conferencia de prensa.



En las campañas señaladas fueron candidatos del PRI a la Presidencia Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade, respectivamente.



“Vamos a plantearlo” a la FGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera para llegar a Luis Videgaray, dijo el abogado.



“La maestra ya lo manifiesta directamente hoy, va darse toda la información que requiera el Estado mexicano para llegar a cualquier cuestión relacionada a irregularidad o movimiento de cualquier tipo de recursos o instrucciones que tuvieron que tener con Videgaray”.



Videgaray Caso manifestó que la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes: “Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad”.



“Lo que dijo el abogado Ramírez sobre mí es completamente falso y carece de sustento alguno, así como Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero no podrá probar mentiras”.



El exsecretario de Hacienda recordó que como servidor público siempre actuó dentro del marco legal y las únicas pruebas que han surgido en su contra respecto al supuesto desvío de recursos públicos son dichos de personas que quieren eludir su responsabilidad



“Yo nunca fui jefe de Rosario Robles, como compañeros de gabinete fuimos pares y nunca hubo una relación de subordinación entre nosotros. Ni ella ni sus colaboradores recibían instrucciones de mi parte”, concluyó Videgaray.Enrique Hernández | FORBES Rosario Robles Berlanga se acogerá al criterio de oportunidad para denunciar al exsecretario de Hacienda por el presunto desvío de recursos destinados para campañas políticas entre 2012 y 2018 a favor de candidatos del PRI, además del esquema conocido como la Estafa Maestra, de acuerdo con Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la exsecretaria de Desarrollo Social.“Después de hablar con la maestra Robles, se llegó a la determinación de que vamos a utilizar el criterio de oportunidad que ofrece la Fiscalía General de la República (FGR)”, señaló el litigante este martes en conferencia de prensa.En las campañas señaladas fueron candidatos del PRI a la Presidencia Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade, respectivamente.“Vamos a plantearlo” a la FGR y a la Unidad de Inteligencia Financiera para llegar a Luis Videgaray, dijo el abogado.“La maestra ya lo manifiesta directamente hoy, va darse toda la información que requiera el Estado mexicano para llegar a cualquier cuestión relacionada a irregularidad o movimiento de cualquier tipo de recursos o instrucciones que tuvieron que tener con Videgaray”.Videgaray Caso manifestó que la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes: “Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad”.“Lo que dijo el abogado Ramírez sobre mí es completamente falso y carece de sustento alguno, así como Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero no podrá probar mentiras”.El exsecretario de Hacienda recordó que como servidor público siempre actuó dentro del marco legal y las únicas pruebas que han surgido en su contra respecto al supuesto desvío de recursos públicos son dichos de personas que quieren eludir su responsabilidad“Yo nunca fui jefe de Rosario Robles, como compañeros de gabinete fuimos pares y nunca hubo una relación de subordinación entre nosotros. Ni ella ni sus colaboradores recibían instrucciones de mi parte”, concluyó Videgaray.Enrique Hernández | FORBES