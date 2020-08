Ahora video liga a Cabeza de Vaca con el narco; DEA lo investiga

En redes sociales ha circulado un video en el que el actual jefe de la Oficina Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, Raúl Eduardo Monge Castillo, asevera que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca recibió recursos del Cártel de Los Zetas; la FGR en conjunto con la DEA llevan meses investigando las operaciones del gobernador.



La grabación, aparentemente realizada entre junio y agosto de 2018, año en que Monge Castillo se desempeñaba como titular de la Comisión Municipal de Agua Potable (Comapa) de Tampico, un hombre le cuestiona a Monge Castillo y éste revela que García Cabeza de Vaca recibió por parte de la delincuencia organizada dos millones de dólares para financiar su campaña electoral; además, agregó que durante su gestión como alcalde de Reynosa en 2005 también recibió apoyos económicos y que desde hace muchos años tiene nexos con el narco.



—Nombre,

RM: Raúl Eduardo Monge Castillo.



—El nombre del gobernador completo.

RM: Francisco Javier García Cabeza de Vaca



—¿Tienes compromiso con la maña de Reynosa?

— Sí lo hay



— ¿Por qué la hay?

RM: Se entregó un millón de dólares a los operadores de la zona norte de Reynosa.. Confirmado por los operadores políticos.



—¿Qué sabes de los nexos del gobernador con el narco?

RM: Se dé buena fuente que pidió apoyo para su campaña y para sus hermanos ’Los Metros’ por parte del Comandante el Miguelito y el Comandante Toro.



—¿Desde cuándo?

RM: Desde hace muchos años tiene apoyo por parte de los comandantes Miguelito, Toro, Gafe, Gringo.



— ¿Cuánto dinero recibieron?

RM: Para su campaña fueron 2 millones de dólares y para la de su hermano un millón de dólares.



—¿De quién más reciben ayuda?

RM: Recibieron ayuda cuando fue alcalde en Reynosa en 2005 y fue El Hummer quien lo apoyó, fue el que costeó la campaña y desde entonces tiene nexos con el narco.



—¿Quién es el prestanombres del gobernador en la República y en el extranjero?

RM: Yo nada más conozco a Bernardo Pasquel y él tiene, debe tener un pool de gente que se dedica a hacer eso, la verdad yo no los conozco, no es mi alcance.



—Dame los nombres de los empresarios y de la maña que está aportando dinero a la campaña de su hermano y del Anaya.

RM: Los empresarios pero no los conozco, digo bien, sé que es Eduardo Velda de Grupo Velas y Oribe, y está Marco González tienen varias empresas y demás. Este concreteras, de químicos y demás. Él opera todo.



— Tú, ¿cuánto le mandas de Comapa para él, para las campañas de él y de su hermano?

RM: Vía facturas, lo que se paga este, pues quincenalmente a proveedores y demás se quedan ellos con un 10 por ciento, como 20 o 30 empresas, masomenos y las que tienen…



—¿Cuáles empresas?

RM: Digo, son muchas empresas desde aires acondicionados, tienen empresas de químicos, como te digo de bombas, de concreto. Este, pues son la compras que se hacen en el organismo…



—Pero, ¿los nombres de ellos?

RM: Marco González tiene dos de las empresas, este, son las más importantes, son las que se llevaban la mayor parte, las demás empresas son chiquitas, es un señor Mancilla, ese es el gerente general.



—¿Las propiedades con las que cuentas tú y que sean del gobernador?

RM: Mías es la casa en la cual habito, está a nombre de mi padre, Veracruz 203, colonia Minerva, Tampico. Una empresa con el terreno que se llama Publicstatic. Empresas del gobernador, propiedades del gobernador no tengo yo. Empresas que yo sé que son del gobernador, vendrían siendo Cardex y Norkem representadas por Marco González García , aquí en la zona sur. Empresas que tenga a nivel nacional, tiene una persona, su hombre fuerte es Bernardo Pasquel, está en la Ciudad de México. Propiedades que yo sepa, pues tiene un rancho ’El Rincón’ en Soto La Marina, este otra empresa que tenga, tiene una franquicia bueno no es una franquicia viene siendo derechos de autor de la marca ’Chamoyada’ a nivel internacional. ¿Qué otras empresas podrían ser, empresas que apoyen si eso es lo que buscan? Les puedo decir Eduardo Vela Ruiz es un empresario que está apoyando la campaña, tengo entendido…



—¿Cuánto apoya Vela?

RM: Entregó 5 millones de pesos, no fue a mi persona, fue directo al candidato, tan es así que su hija esta como regidora en el municipio de Tampico, como primera regidora. Otras empresas que más apoyen están el ingeniero Adán Mancilla, es un empresario del ingeniero Adolfo Cabal, familia de los Cabal Ruiz, también están apoyando la campaña, que yo este enterado, vi a empresas comercializadoras y demás , que es lo que yo sé por ahí en donde aportan. Al momento, es lo que tengo de información.



García Cabeza de Vaca, militante del Partido Acción Nacional (PAN), del año 2000 a 2003 fue diputado federal; de 2005 a 2007 se desempeñó como presidente municipal de Reynosa; de 2008 a 2010 fue diputado local; de 2012 a 2016 fue senador de la República y desde octubre de 2016 es gobernador de Tamaulipas.



Tras darse a conocer la grabación, el jefe de la Oficina Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, desmintió lo que había dicho en aquél entonces, argumentando que mientras estuvo secuestrado fue obligado a leer un documento que fue escrito y grabado por el Cártel del Golfo.



Sin embargo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que después de 10 meses de dar seguimiento a las operaciones del gobernador, al igual que la obtención de evidencias telefónicas en poder de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), aseveran que Cabeza de Vaca habría recibido ganancias del crimen organizado,



Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aportó al expediente pruebas contra Cabeza de Vaca por presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y defraudación fiscal.



En 2016, año en que realizaban la campaña por la gubernatura de Tamaulipas, Héctor Crescencio de León Fonseca, alias el ’R3″, líder del Cártel del Golfo, acusó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entonces candidato al poder estatal, de recibir pagos de dicho grupo criminal.

El “R3″, capturado el 7 de enero de 2016, en Altamira, Tamaulipas, declaró ante policías federales: “Tengo conocimiento que mi jefe el “R2″ y/o el “Toñín”, identificado como Marco Antonio Haro Rodríguez, le entrega dinero a un político de nombre Francisco Javier Cabeza de Vaca. Esto lo sé porque cuando le entrego el dinero que recojo, él me menciona que ese dinero es para el político Cabeza de Vaca”.



El año pasado fueron colocadas dos narcomantas en las que, presuntamente, el Cártel del Golfo acusó al gobernador de recibir 15 millones de pesos de la organización criminal para su campaña electoral, y le reprochó por no cumplir con un presunto acuerdo de “permitirles operar” en el estado.



En diciembre de 2016, cuando Francisco García Cabeza de Vaca asumió el gobierno de Tamaulipas, hizo pública una declaración en la que reveló su riqueza y la de su esposa, Mariana Gómez Leal. En total, 12 propiedades, entre casas, departamentos y terrenos, ubicadas en Ciudad de México, Reynosa, Tamaulipas y McAllen, Texas. Con información de Gustavo Castillo | LA JORNADA