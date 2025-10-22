Ahorran mexiquenses más de 213 mdp en trámites y servicios gracias a caravanas por la justicia

TEJUPILCO, Estado de México.– Con la visión de más territorio y menos escritorio, que promueve la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social han brindado más de 747 mil trámites y servicios en todo el Estado de México, lo que se traduce en 265 mil familias beneficiadas y más de 213 millones de pesos de ahorro para los usuarios.



Esta semana el programa de justicia social llega a cuatro municipios para acercar más de 125 trámites y servicios en su mayoría gratuitos o con importantes descuentos. En Naucalpan y Tejupilco se ofrece servicio hasta el 25 de octubre y en Temamatla del 23 al 25 de octubre en un horario de 9:00 a 15:00 horas.



J. Santos Osorio, se acercó a las Caravanas para recibir asesoría sobre la regularización de sus tierras, acción que proporciona certeza jurídica a su patrimonio porque pudo realizar sus trámites de una forma sencilla y clara, dando seguridad y tranquilidad a su familia, además, al acercar estos servicios a su municipio, le permitió generar un ahorro económico al evitar costos de traslados y comida.



’Más tranquilo, me voy contento que, pues podemos arreglar todo aquí cerca sin necesidad de ir a lo lejos a gastar, aquí nos beneficia mucho a todos. El día que Dios recoja a uno, tiene uno todo ya bien hecho, no dejamos problemas hay que dejar todo arreglado’, expresó.



Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social es un programa que se articula bajo tres ejes fundamentales: el derecho a la identidad, el acceso a la justicia y la certeza patrimonial.



Para conocer los próximos municipios a visitar ingresa a la página caravanas.edomex.gob.mx.