Ahorrará el paso elevado de Constituyentes tiempo y dinero en gasolina, opinan porteños

Para disminuir el caos vial, evitar accidentes, ahorrar gasolina y agilizar los traslados por la ciudad, ciudadanos manifestaron su respaldo al proyecto del paso elevado que el Gobierno de Acapulco construye en la avenida Constituyentes, en el cruce con Ejido y Baja California.



En un sondeo realizado para conocer la opinión de transeúntes y automovilistas, en el área impactada por la obra que costará poco más de 50 millones de pesos en beneficio directo de 100 mil personas, los entrevistados coinciden que el puente resultará de gran beneficio para acabar con las largas filas de autos y nudos viales en horas pico.



’Yo creo que sí va a haber mejora de la circulación porque como es una zona en el cual transita mucho camión urbano, mucho transporte público, va a permitir desahogar o sacar rápidamente los vehículos que vienen de la parte de arriba de Ruiz Cortines hacia el Centro’, consideró Jair de Jesús.



El entrevistado expresó su respaldo total a la alcaldesa para que no detenga los trabajos por la inconformidad de unos cuantos opositores que anteponen sus beneficios personales y de un grupo político. ’No se agüite por algunos que digan que no, que ella siga con su obra y muchos apoyamos que siga el proyecto, mientras que sea para mejorar el puerto de Acapulco y sea para mejorar la infraestructura pública, yo creo que sí está muy bien’, remató.



Alberto Rico también se pronunció a favor del paso elevado, el cual dijo es necesario para evitar accidentes en el cruce de Constituyentes, Ejido y Baja California. Que la alcaldesa Adela Román ’le siga echando los kilos, que no se deje, lo que está haciendo está bien y es para beneficio de todos los ciudadanos, que siga adelante’, añadió.



La señora Magdalena García dijo a su vez que es ’para mejorar el tráfico, sobre todo para las personas que son mayores de edad, habrá menos accidentes, yo veo bien que se haga este puente y que resuelva los problemas viales y los riesgos para los que cruzamos la calle.



Los entrevistados coinciden que Acapulco requiere mayor inversión en infraestructura vial debido a que cada año aumenta el número de automotores, y resultan insuficientes las avenidas y calles del puerto en temporadas vacacionales.



Los ciudadanos advierten además que en otros puntos de intenso tránsito vial se requieren pasos elevados, como en Ruiz Cortines, uno en el cruce con Niños Héroes y la entrada a Palma Sola; otro más en el tramo del Seguro Social y el acceso al Infonavit Alta Progreso.