AICM, que caminaría al desuso con el NAIM Texcoco, es ampliado en su Terminal 2

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), inauguró este jueves la ampliación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la cual beneficiará a 4.2 millones de pasajeros anualmente y en la que se invirtieron 500 millones de pesos (22.2 millones de dólares).



El megaproyecto que se tenía contemplado del NAIM Texcoco contemplaba que el AICM y prácticamente el aeropuerto de Toluca quedara en desuso, mismos que se verán contemplados con Santa Lucía y observarán ahorros de más de 100 mil millones de pesos.



’Es una muy buena obra, es una obra de calidad. Es algo bien hecho, una obra moderna y con un costo razonable, es decir, no excesivo, 500 millones de pesos, y de mucha utilidad’, señaló López Obrador.



El mandatario explicó que gracias a las obras de ampliación se podrán agilizar los procesos y traslados internos de los pasajeros en la terminal aérea ya que se atenderá a aviones con capacidad de entre 100 y 150 pasajeros.



’Antes existían las llamadas posiciones remotas, se tenía que ir a buscar a los pasajeros en camiones, ahora, con esta nueva terminal, ya hay posibilidad de que el proceso de traslado de pasajeros no requiera de camiones sino de manera directa lleguen los pasajeros a esta terminal’, apuntó.



Precisamente, las obras comprendieron siete nuevas posiciones de contacto que ayudarán a reducir en un 65% las operaciones de los vehículos que se encargan de transportar pasajeros desde y hacia el edificio terminal.



Además de que mejorará la puntualidad en las salidas y llegadas y las aerolíneas tendrán mayor disponibilidad de horas efectivas de vuelo.



De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México, las obras duraron siete meses y medio y se generaron más de 3,000 empleos.



En la inauguración, López Obrador, quien estuvo acompañado de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la operación del AICM ’se reactivó’ en un 45% tras la jornada nacional de Sana Distancia que el Gobierno mexicano decretó para mitigar contagios y muertes durante la pandemia de la COVID-19.



’Existen indicadores que nos demuestran que vamos a recuperar nuestra actividad productiva, nuestra economía, que se va a reactivar la economía nacional y que se van a recontratar, que es lo que me importa mucho, a los trabajadores que fueron despedidos por la crisis económica’, señaló López Obrador.



El jueves, las autoridades de Salud informaron que el país acumula 41,908 muertes y 370,712 contagios desde el inicio de la pandemia en el país, el 28 de febrero.EFE