Aislado Sergio ‘Checo’ Pérez por ’prueba no concluyente’ de Covid-19

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Una semana después de que se anunció que el Gran Premio de México de la Fórmula 1 había sido cancelado, Sergio ’Checo’ Pérez fue aislado de las competencias este 30 de julio, en Gran Bretaña, debido a un posible caso de COVID-19. La primera prueba que le realizaron no fue concluyente. Su compatriota, Esteban Gutiérrez, el más viable para relevarlo.



La escudería británica Racing Point, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre la ausencia voluntaria del piloto mexicano en el circuito de Silverstone, la cual se debió a que se encuentra a la espera de conocer el resultado del segundo examen para detectar el coronavirus.



’Sergio Pérez no está en el circuito hoy después de un resultado no concluyente durante la prueba por Covid-19. Él se puso en aislamiento a la espera de los resultados de un nuevo test’, confirmó el equipo.



A través de un comunicado, la Fórmula 1 apuntó que todo el personal que acude a los Grandes Premios debe someterse a pruebas de la enfermedad de manera constante, con el fin de garantizar la seguridad y salud de los participantes.



Los responsables de la organización y logísticas de los eventos destacaron que ésta es la primera ocasión en que se produce un escenario de estas características desde que reiniciaron las competiciones de la temporada 2020, en Austria en el mes de julio.



Sin embargo, se espera que la carrera de este fin de semana en Gran Bretaña se realice según lo esperado.



En el caso de que se confirme que Pérez contrajo la enfermedad, el tapatío podría alejarse del volante, por lo menos en tres fechas del calendario de la temporada: el Gran Premio de Gran Bretaña, el 70 Aniversario, así como el Gran Premio de España, el cual está previsto para llevarse a cabo a mediados de agosto en Cataluña.



Racing Point tiene un acuerdo con la escudería Mercedes, con el fin de tener acceso a sus conductores de reserva, como Stoffel Vandoorne y el compatriota de Checo Pérez, Esteban Gutiérrez, en caso de ser necesario.



El momento que atraviesa Checo Pérez es complejo, pues además de la zozobra por saber si contrajo la enfermedad, medios internacionales han asegurado que su futuro pende de un hilo, pues Racing Point supuestamente estaría en pláticas para atraer al alemán Sebastian Vettel, a pesar de que tiene un contrato vigente con la escudería hasta el 2022.



No obstante, el equipo ha esclarecido los hechos y se ha volcado a desmentir toda clase de rumores o especulaciones en torno a la permanencia de Pérez. Incluso reconoció su compromiso para lograr los mejores resultados del equipo.



Otmar Szafnauer, director de Racing Point, dedicó unas palabras para el piloto mexicano y dijo que ’Sergio ha sido fiel a nosotros, ha estado con nosotros mucho tiempo’.



Además, se atrevió a decir que no descarta la permanencia de Checo para 2021.



De igual forma, reiteró que el mexicano tiene contrato vigente, así que esto sería un factor clave para que permanezca en el equipo.



’Es un gran piloto, trabaja bien con todos y con Lance, así que estoy seguro que todos estos factores importarán para su estatus actual’, dijo el presidente de Racing Point.



Hace una semana, la Fórmula 1 dio a conocer que los Grandes Premios en México, Estados Unidos, Brasil y Canadá habían sido cancelados, debido al avance de la pandemia de coronavirus en estos países.



En sustitución, los responsables decidieron agregar tres nuevas carreras al calendario de la temporada en Alemania, Portugal e Italia.



(Con información del portal Infobae.com)