Aislinn Derbez comparte foto sin maquillaje e impacta con su belleza natural.

Aislinn Derbez cumplió 33 años de vida y lo celebró en casa más que agradecida por todas las enseñanzas y logros que alcanzó en el último año.



A pesar de que había prometido desconectarse de redes durante la cuarentena por coronavirus, dejó un nuevo mensaje en su Instagram dedicado a quienes la han apoyado en uno de los años ’más importantes de su vida.



"Ok, dije que no iba a postear… peeero olvidé que era mi cumpleaños jaja.. y he recibido las felicitaciones más hermosas de demasiada gente y eso me hace muy feliz y me llena el corazón así que les quería agradecer a TODOS", escribió en el post.



"Este es uno de los años más importantes de mi vida y un renacimiento muy muy especial. Gracias a todos los que me acompañan en mi camino y me dan tanto amor, aquí les dejo mi foto de hoy sin maquillaje y ojos de felicidad y agradecimiento", agregó la actriz, dejándose ver sin maquillaje y luciendo su genuina belleza natural.



Aunque en redes se especuló sobre una posible enemistad entre Aislinn y Sandra Echeverría por Mauricio Ochmann, con este mensaje quedó más que lejos esa versión.



"Feliz cumple hermosa Ais!!! Que sea un año maravilloso para ti en todos los aspectos. Eres un ser hermoso por fuera pero aún más por dentro", escribió Sandra en el post, demostrándole cariño a su colega.



Aislinn y Mauricio Ochamnn acordaron separarse por un tiempo, pero a pesar de eso le dedicó un tierno mensaje de cumpleaños en su perfil de Instagram.



"Happy B-day a esta gran mujer y madre amorosa. Que sea un año increíble @aislinnderbez Lleno de puras cosas lindas. Kai y yo celebramos y honramos tu vida, feliz cumple!!", expresó en el post.