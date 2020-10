Ajuste catastral no aumenta pago del Predial en Acapulco para el 2021, asegura notario

Luego de que el Cabildo de Acapulco aprobara el proyecto de la Ley de Ingresos 2021, donde se discutió el tema de ajuste, modificación e innovación tributaria del impuesto predial, especialistas aseguran que este acuerdo estabilizará los valores en las propiedades y no afectará al bolsillo de los contribuyentes.



’Tengo la seguridad que el espíritu de estas modificaciones, y como lo ve la señora presidenta municipal, Adela Román Ocampo, será pensando en cómo llevar un gran beneficio a la comunidad acapulqueña; no hay que malinterpretarlo, hay que analizarlo’, dijo el Notario Público Número 3 de Acapulco, Jorge Ochoa Jiménez.



El fedatario, quien además preside el Consejo Ciudadano de Seguridad y Desarrollo Económico del Estado de Guerrero, sostuvo que con las adecuaciones a las bases gravables se beneficiarán los propietarios de bienes inmuebles e inversionistas que ven en Acapulco potencial para detonar nuevas empresas generadoras de servicios y empleos.



Por su parte, el arquitecto y perito miembro del Colegio e Instituto de Valuadores de Guerrero, Manuel Benítez González, aseveró que las bases catastrales no se modificaban en Acapulco desde hace 17 años, y desde su punto de vista hoy dichas bases fueran analizadas con justicia y equidad.



"Se puede decir que había zonas catastrales, en las tablas anteriores (que estarán vigentes en lo que resta del año), cuyo valor del terreno era casi igual en el exclusivo fraccionamiento Las Brisas de la zona Diamante con el establecido en la colonia Progreso, con plusvalías muy diferentes y costos fuera de la realidad’, opinó el profesionista.



Benítez González indicó que estuvo presente en la sesión de Cabildo donde se presentó el proyecto del impuesto predial y bases tributarias, ejercicio que se elaboró y que se analizó en todos los aspectos, y desde su punto de vista, las adecuaciones realizadas y propuestas por el Gobierno de Adela Román no aumentará el pago del predial en 2021.



Cabe destacar que la propuesta aprobada por el Cabildo porteño actualiza las bases gravables y reduce la tasa al cobro del 12 al 3.9 por ciento al millar, lo que representa una disminución y equilibrio de valores con el cual no se tendrán aumentos al pago del impuesto predial para el próximo año, demás se descartan los impuestos pro-turismo, pro-caminos y pro-educación que se cobraban inconstitucionalmente.