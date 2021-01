Ajuste catastral no incrementa pago del Predial en Acapulco, reitera Adela Román

La presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, convocó a los ciudadanos a cumplir con sus contribuciones fiscales, con la confianza de que no hay aumento en el pago final por concepto del impuesto predial para el presente año.



La alcaldesa invitó a los contribuyentes para que acudan a la Dirección de Catastro o, si prefieren, a cualquiera de las Agencias Recaudadoras del Impuesto Predial ubicadas en Renacimiento, Progreso, Ejido, Garita o Diamante, para que se cercioren de que no pagarán más que el año pasado.



’Hago la invitación respetuosa, responsable, a todos los ciudadanos y ciudadanas acapulqueñas, porque del pago de los impuestos depende también el que podamos brindar servicios públicos de calidad’, convocó Román Ocampo.



La primera autoridad del municipio dijo que a pesar de la campaña negativa que han realizado algunos actores políticos para boicotear el ingreso a las arcas municipales, en los primeros quince días del año se han recaudado más de 58 millones de pesos por conecto del impuesto predial.



Román Ocampo indicó que la gente se acerca a las oficinas y cuando es informada de que no hay aumento en el pago final del impuesto predial, como algunos pretenden hacer creer a la población, la gente contribuye satisfecha.



En un comunicado emitido el jueves, el Gobierno de Acapulco aclaró que la actualización de las bases gravables para determinar el cobro de este impuesto, se realizó luego de 20 años que no se hizo esta tarea y, para no castigar la economía de las clases menos favorecidas, se disminuyó la tasa al cobro del 12 al 3.9 al millar, sobre el valor catastral de terrenos baldíos, casas, departamentos y residencias, para que los propietarios de bienes inmuebles antes descritos paguen cantidades similares al año pasado.



Los resultados del cálculo no sólo dependen del número de metros cuadrados del inmueble, sino también de la zona y tipo de construcción, condiciones topográficas, equipamiento y servicios urbanos con que cuenten. Es preciso señalar que hay quienes pagaban sobre la base de terrenos baldíos y no declararon nuevas construcciones realizadas en años recientes, en estos casos sí se refleja un incremento sustentado en los valores actuales.