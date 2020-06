Ajustes al Semáforo Sanitario

De acuerdo con autoridades federales de salud en el semáforo epidemiológico para la semana del 22 al 29 de junio, un total de quince estados se mantendrán en color rojo y 17 pasarán al naranja, por lo cual en estos últimos se permitirán algunas actividades sociales y productivas.



Los estados que permanecerán en el nivel de máximo riesgo son Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, y Veracruz, mientras las que bajarán al riesgo naranja serán Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.



Entre las actividades que se podrán desarrollar bajo el color naranja se encuentran ocupación hotelera, restaurantes, cafeterías, peluquerías, estéticas y barberías al 50% de su capacidad; parques, plazas y espacios públicos a la mitad de su aforo; museos, teatros, cines, eventos culturales, centros comerciales y religiosos funcionarán al 25% de su capacidad, y se mantienen suspendidos: eventos masivos, centros nocturnos y de deportes profesionales.



Lamentablemente para el Estado de México y la Ciudad de México se mantienen dentro del color rojo, principalmente por ser las entidades donde se registran los mayores casos de contagio y decesos por coronavirus y a pesar de las declaraciones de que la pandemia ha sido domada, se mantiene firme la curva ascendente de estos registros.



Lo anterior significa que deberán cumplir al máximo las medidas sanitarias preventivas, entre ellas no salir de casa, pero muchas personas que ya carecen de fondos para subsistir no podrán cumplir con esta medida y requieren forzosamente salir a trabajar para la subsistencia familiar, pero quienes no tienen esta necesidad lo mejor es mantenerse en encierro voluntario.



Si todos cooperamos con las recomendaciones sanitarias, se logrará reducir el nivel de contagios y se podrá llegar más rápidamente, primero al semáforo naranja para después pasar al amarillo y, por fin al deseado verde, que significaría la nueva normalidad absoluta.



Solo resta esperar que la próxima semana sí baje el color del semáforo en la Ciudad de México para poder efectuar el periodo extraordinario legislativo a fin de ajustar las leyes acordes al nuevo tratado comercial de América del Norte, sin descartarse que representantes de Morena intenten meter otras iniciativas presidenciales, pero las cuales han sido reiteradamente rechazadas por la oposición por considerarlas inviables