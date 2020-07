Ajustician a evasores: grandes empresas pagaron 207% más impuestos este año

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) este año recaudó 64.252 millones de pesos a grandes contribuyentes, siendo un aumento del 207.9 por ciento en el primer semestre con relación al mismo periodo del año pasado que fue de 20 mil 867 millones de pesos.



El 94 por ciento fue pagado por autocorrección y el 6 por ciento en una etapa de judicialización.



El número de grandes contribuyentes, personas morales cono ingresos superiores a mil 250 millones de pesos anuales, pasó de 349 en el primer semestre del 2019 a 518 en el mismo periodo este año; un aumento del 48 por ciento.



Por su parte, aquellas cuotas pagadas por los grandes contribuyentes que no derivarán en devoluciones se ubicaron en 56 mil 364 millones de pesos en el primer semestre del 2020, un aumento de 307 por ciento en relación al mismo periodo del 2019.





¡Recaudación histórica! La Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, recaudó 64 mil mdp en efectivo de enero a junio de 2020, superó tres veces lo logrado en el mismo periodo en 2019 y casi cinco veces en 2018. pic.twitter.com/1mrg2lw1ez — SATMX (@SATMX) July 29, 2020

Cómo se le puede pedir a quienes trabajan en la calle o han perdido su empleo, por la crisis sanitaria del COVID-19, que se vayan a sus casas si quienes tienen mayores ingresos no cumplen con sus deberes fiscales, cuestionó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.’Hay grandes empresas nacionales y extranjeras que deben porque están pensando que es como antes, que se les condonaban. Ya no’, expresó durante su conferencia de prensa matutina.Afirmó que cubrir las obligaciones fiscales no es filantropía, porque no se les está pidiendo que aporten de más, sólo que cubran la parte correspondiente. Evidenció que tan sólo 15 hombres y mujeres de negocios deben al país 50 mil millones de pesos que, de haber sido pagados, permitirían fortalecer la lucha contra el coronavirus en el Sector Salud y apoyar a pequeños negocios a enfrentar la crisis económica. SIN EMBARGO