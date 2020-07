Al borde del colapso bares y discotecas de Acapulco

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 4 de julio de 2020.- Dueños de bares y discotecas de la avenida Costera Miguel Alemán se declararon en crisis y al borde del colapso por la suspensión de tres meses de actividad por la pandemia del Covid 19.



Señalan que no han tenido ingresos económicos y no ven fecha para la reapertura de sus negocios, por lo que llamaron a los arrendadores para que los ayuden con las rentas y al gobierno con los pagos de servicios.



En entrevista con Quadratín Guerrero, el presidente de la Asociación de Bares y Discotecas de la Costera Miguel Alemán, Jesús Rivera Rojas indicó que el problema que viven son los altos cobros de renta y bajas ventas; reveló que el 50 por ciento de sus afiliados no volverán a abrir.



Señaló que en total son 450 bares y discotecas que están en la vía turística, de los cuales, aproximadamente 250 no podrán reabrir. ’Estamos al borde del colapso porque las tarifas tanto de luz como los arrendadores de locales no hemos podido llegar a un acuerdo en cuanto a tarifas más bajas, descuentos o algunas facilidades que pudieran ofrecer.



Nos estamos viendo en la necesidad de cerrar’, indicó. Llamó a dueños de bares y restaurantes que quieren abrir este jueves a que no lo hagan porque no están autorizados y habrá clausuras de negocios.



’No están en tiempos para regalar dinero o cerrar por otro tiempo más sus negocios’, dijo y pidió que cumplan con las indicaciones de Salud. En el caso de los servicios, indicó que los recibos llegan puntualmente y con precios como si estuvieran funcionando a pesar de estar cerrados, por eso piden a los tres órdenes de gobierno que los ayuden.



’Aunque cerramos desde el 1 de marzo, los recibos siguen llegando como si usáramos la luz, entonces, mientras no se llegue a un acuerdo con esos sectores, más de un 50 por ciento quizás no va a poder regresar a labora porque no encuentran ninguna facilidad por parte de ningún sector’, lamentó Por otra parte, dijo que como empresarios están conscientes de que la reapertura será en un 30 por ciento, además de los gastos para cumplir con los filtros de sanidad, por lo que pidió que les regresen las horas que les habían quitado para trabajar y luego de estabilizarse regresar a la normalidad.

Fuente: Quadratín