’Al carajo’: AMLO explicó por qué no visitó a las víctimas de la tragedia en la Línea 12

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Mayo 7, 2021.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha ido a la zona del desastre causado por la caída de una ’ballena’ del tramo elevado de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México y que hasta el momento ha dejado 25 personas muertas y casi 80 heridas, ya que -dijo- ’no es su estilo’ de irse a tomar la foto. ’Eso también al carajo’, aseveró.



Durante su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador justificó su ausencia en la zona de Tláhuac, en donde ocurrió la tragedia la noche del pasado lunes 3 de mayo, al señalar que eso lo hacían los gobiernos conservadores, por lo que insistió, no es su estilo.



-¿Por qué no ha ido?, le preguntó un reportero al mandatario.



’Porque ese no es mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía, estoy pendiente, estoy solidarizándose con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero no es irse a tomar foto. Eso también al carajo ese estilo… eso tiene que ver con el conservadurismo’, enfatizó.



López Obrador reiteró su respaldo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, e insistió que hay que esperar el dictamen de los peritos para evitar acusaciones sin fundamento.



’Hay que esperar el dictamen… porque también eso es motivo de acusaciones sin fundamento…Hay una campaña de linchamiento político. Ayer me decían que le hizo una entrevista López Dóriga a (Héctor) Aguilar Camín (…) y para ellos el responsable de los lamentables sucesos es… sí, ya sabes quién. Imagínense en qué andan y cómo tienen que esgrimir algo, porque ni siquiera puedo decir argumentar, tienen que argumentar una excusa… Dicen falta de mantenimiento, entonces es culpa del presidente por la austeridad’, dijo.



El presidente aseguró que no es el gobierno federal quien maneja el sistema de transporte colectivo metro.



’Es un sistema que depende de la Ciudad de México. Es una obra que se hizo hace relativamente poco. ¿Cuántas veces se le han dado el mantenimiento a los segundos pisos?’ (obra que él realizó cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal), preguntó



’Entonces los peritos, los expertos en esto tienen que decir qué pasó, qué fue lo que falló y quiénes son los responsables y contestar tu pregunta, pero no adelantarnos y aprovechar para sacar raja política como hicieron unos del PAN, que estaba la tragedia y ahí van con la gente a pedirle que denuncie ..Es realmente muy vil el querer sacar provecho del dolor humano, es de lo peor’, señaló.



Fuente: Infobae