¿Al cederle a Cienfuegos, EU le tiende un 4 a López Obrador y a México?

Marcelo Ebrard presentó la entrega del general Salvador Cienfuegos a México como un triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador.



La narrativa presentada por el canciller fue: el gobierno de México confrontó al de Estados Unidos y reclamó que, si el ex secretario de la Defensa había cometido delitos en su país, debía ser juzgado aquí. Continuar con el juicio del general en EU significaba que se rompía el pacto de colaboración entre ambos países en todos los niveles y circunstancias.



Suena fuerte.



La verdad es que ahora, con Cienfuegos en juzgados mexicanos el sistema de justicia y el Ejecutivo se enfrentan a 2 posibilidades generales:



Si lo absuelven, en EU van a decir que hubo impunidad. Que ellos tenían un caso firme para darle muchos años de cárcel al ex titular de la Sedena

Si lo condenan y sentencian en México, se habrá cedido a un caso armado sobre fuertes violaciones de la DEA a nuestra soberanía al ejecutar supuestas intercepciones al celular del general y al sembrar en México agentes norteamericanos para llevar a cabo una investigación policiaca.

El caso es que ayer se anunció que EU se desiste de sus acusaciones en contra del General Cienfuegos dentro de un acuerdo con México, para que el ex secretario sea juzgado en México.



Los hechos indican que el sistema de justicia de EU se replegó. Que quizá el caso no tenía bases legales para condenar al ex secretario de la Defensa.



Y aquí se hizo creer que fue un triunfo del gobierno de López Obrador.



Pero, insisto, hay ’otros datos’.



Desde que se aprehendió al ex secretario de la Defensa de México en el aeropuerto de Los Ángeles el 15 de octubre pasado, los medios en Estados Unidos hablaron de un montaje de la DEA dentro de un contexto de conflictos internos con otras agencias norteamericanas.



Extrañó en Washington esa captura porque el ex secretario de la Defensa de México había sido un personaje altamente reconocido por el Departamento de Estado, por la Defensa, por los comités de Seguridad y Defensa del Congreso de EU y por el Departamento de Justicia e incluso por el propio Fiscal General de aquel país.



¿Cómo era posible, se preguntaron medios y altos funcionarios norteamericanos, que la DEA haya encontrado que Cienfuegos era colaborador de un cártel de quinto nivel en México, cuando había sido un estrecho coadyuvante de EU en materia de seguridad y combate al narco?



¿Cómo enjuiciar con pruebas por demás débiles e increíbles a un general con una hoja de servicios irrefutablemente limpia.



Las dudas y cuestionamientos internos y externos crecieron cuando la DEA informó que la detención del general Salvador Cienfuegos se basaba en ’miles’ de correos electrónicos y señalamientos de un testigo protegido.



En México todos quienes conocen al ex secretario rechazaron la posibilidad de que la DEA tuviera razón.



En este contexto, hace un par de semanas, todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, encabezadas por Ricardo Monreal como líder de la cámara alta, entregaron al embajador de EU en México, Christopher Landau una dura carta en la que presentaban toda una cadena de incongruencias y dudas sobre la detención del general Cienfuegos y exigían una explicación sobre las causas de la aprehensión del ex titular de la Sedena.



Ayer todo quedó en que EU se desiste de enjuiciar al general Cienfuegos para ser procesado en México.



Ya veremos que inventan aquí, en la Fiscalía General de la Republica que encabeza Alejandro Gertz Manero para mantenerlo en la cárcel y quedar bien con EU.



No bajar la guardia ante Covid



Al participar en la Semana Nacional de la Transparencia en Salud Pública, organizada por el INAI, Eduardo Ramírez, presidente de Senado exhortó a los comisionados a mantenerse unidos y alertas frente al desarrollo de la pandemia.



A nadie -dijo- conviene organismos o poderes públicos divididos. Nos interesa la unidad. Son estos momentos en que México necesita de unidad para dar mejores resultados.



Aquí, agregó, trabajamos fuerte, para fortalecer las autonomías, no les quepa la menor duda, dijo.



E hizo un reconocimiento sobre la trascendencia del INAI. Para nosotros en el Senado, comentó, su actividad es importante como un órgano autónomo constitucional.



Nos interesa su fortalecimiento, su plena autonomía, su independencia: ’son ustedes quienes van dando la directriz de la política pública, para que la información sea veraz, que las instituciones responsables de la salud asuman su trabajo con datos certeros, no con datos maquillados’.



Regresan trabajos presenciales



Luego de una serie de encuentros a distancia, esta semana regresan al Senado las actividades presenciales.



Uno de los primeros encuentros será el de la discusión de regulación integral de la marihuana.



De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, se buscará que este debate se aleje de la estigmatización y la criminalización del consumo del cannabis, para crear las bases de un mercado con un enorme potencial.



Monreal recuerda que en la agenda legislativa de la semana estará el debate de la reforma para eliminar el fuero constitucional al Presidente, iniciativa que responde -dice-, al reclamo popular para acabar con la impunidad y los privilegios de la alta burocracia.



Nueva directora en Ciencias Políticas



La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Carola Isabel Evangelina García Calderón nueva directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para el periodo 2020-2024.



Ella es egresada de Periodismo y Comunicación, maestra en Ciencias de la Comunicación y doctora en Sociología por la facultad que ahora dirigirá.



Tiene además una especialización académica en Televisión Educativa y Cultural en el Instituto Nacional del Audiovisual en París, Francia.



Posee una antigüedad académica de 45 años. Actualmente, tiene a su cargo los seminarios de Comunicación y Cultura Política, y el de Comunicación, Cultura y Vida Cotidiana, en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas. En la licenciatura imparte las asignaturas Comunicación Publicitaria y Antropología del Consumo.



Ha dirigido 89 tesis de licenciatura y 28 de posgrado. Ha fungido como tutora y miembro de comités en las facultades de Psicología, Filosofía y Ciencias Políticas, ha sido asesora nacional de cuatro tesis de posgrado realizadas en el extranjero y ha participado como sinodal en 360 exámenes profesionales.



Participó en la actualización de los programas de estudio (1985-1987), en la elaboración del plan de estudios de la licenciatura (1997). Encabezó la Comisión Local de Ciencias de la Comunicación en la Reforma del Plan de Estudios 2016 y en la Comisión General del proceso de renovación de los planes de estudio de las licenciaturas en la FCPyS (2014-2016). Ha producido material de investigación original, que ha permitido la apertura de líneas de investigación y nuevas temáticas en el estudio de los medios de comunicación, como: género y medios de comunicación, televisión en México, comunicación publicitaria y comunicación política. A estas líneas responden los libros de su autoría: Revistas femeninas: la mujer como objeto de consumo; Para conectarse a Cablevisión; El poder de la publicidad en los inicios del Siglo XXI; El poder de la industria publicitaria en México; El marco conceptual de la Comunicación política. Entre la tradición y la modernidad; Las identidades femeninas en las revistas mexicanas; Cómo engordamos. Obesidad, comida chatarra y Estrategias de publicidad.



Es coautora en más de 45 libros colectivos y ha publicado cerca de 60 artículos de investigación en anuarios, revistas y memorias nacionales y en el extranjero. En tareas de difusión ha dictado más de 300 conferencias sobre los temas de su especialidad en eventos nacionales e internacionales



Sin duda lo que necesita esta facultad para continuar como una de las más importantes de la UNAM.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa