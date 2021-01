’Al consolidar la Cuarta Transformación en Acapulco, se van a acabar los moches; ya no hay dedazos; aquí manda el pueblo’, dice Ilich Lozano

A fin de conocer y dar solución a las necesidades de la ciudadanía, la tarde de este viernes, el regidor por Morena, Ilich Lozano Herrera, visitó la colonia Lomas Verdes en la zona conurbada del puerto.



Durante su encuentro, el ex diputado federal dialogó con vecinas y vecinos de Lomas Verdes, El Palmar y la Zapata. En su discurso, comentó que, sólo cuando la Cuarta Transformación se logré consolidar en Acapulco, se mejorará la calidad de vida de las y los acapulqueños, ’estamos siguiendo el ejemplo de nuestro presidente López Obrador, sin embargo, para que el presupuesto con el que cuenta el gobierno municipal logre beneficiar a un mayor número de colonias, se deben acabar los moches, se debe gobernar con transparencia’ aseveró.



Por otro lado, la gestora social, Alma Lidia Vázquez, mencionó que los acapulqueños ya están cansados de que sus representantes populares solo visiten sus colonias en tiempos electorales, ’regidor aquí siempre vienen los mismos políticos a buscar nuestro voto, pero cuando llegan al poder nos olvidan. Mi gente lo conoce y sabemos que no es igual, y poco o mucho nos a ayudado, por eso vamos a darle nuestro apoyo y confianza en sus proyectos venideros porque sabemos que usted no nos fallará, agregó.