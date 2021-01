Al COVID-19 le ganan batalla 82 mil 972 mexiquenses y reciben alta sanitaria

Contabilizan en la entidad 135 mil 352 casos positivos al nuevo coronavirus tras realizarles una prueba de laboratorio.



Toluca, Estado de México, 16 de enero de 2021. La Secretaría de Salud del Estado de México informó que al corte de las 20:00 horas 82 mil 972 mexiquenses han ganado la batalla al nuevo coronavirus y recibieron su alta sanitaria, sin embargo, personal de salud recuerda a la población que el territorio estatal se encuentra en el nivel más alto de riesgo de contagio por lo que exhortan a no confiarse y extremar las medidas sanitarias preventivas.



La dependencia que dirige el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, informó que al corte de las 20:00 horas se contabilizan 135 mil 352 los casos que han resultado positivos a COVID-19 tras realizarles una prueba de laboratorio.



Detallaron que 24 mil 928 personas se encuentran sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2 y 26 mil 681 están en resguardo domiciliario debido a que resultaron positivas, pero su sintomatología no requiere hospitalización.



Informaron que suman 160 mil 897 los mexiquenses que han resultado negativos al nuevo coronavirus, 3 mil 186 personas están internadas en diversas instituciones médicas de la entidad, 3 mil 316 son atendidas en hospitales de otros estados de la República y 19 mil 197 mexiquenses han perdido la vida.



Autoridades del Gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo Del Mazo Maza, recordaron que el territorio estatal continúa en color rojo en el semáforo epidemiológico por lo que exhortaron a la población a no bajar la guardia y fortalecer las medidas preventivas como son uso correcto del cubrebocas, lavarse de manera frecuente las manos y practicar la sana distancia.



La Secretaría de Salud del Estado de México exhorta a la población a que en caso de tener síntomas asociados al nuevo coronavirus se comunique de inmediato al número 800-900-3200, donde especialistas, tras una breve entrevista, le orientarán si se trata o no de COVID-19 y en caso de ser necesario le canalizarán a la unidad médica correspondiente para su atención.