Al cumplir 2 años del triunfo en las urnas hoy a las 5 de la tarde daré un Informe de avances en el Gobierno; Hoy entra en vigor el T-MEC: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, recordó su triunfo en las urnas hace dos años; invitó a la ciudadanía a seguir su informe que dará hoy a la 5 de la tarde respecto a los avances que ha habido en su gobierno. Dijo, si los medios lo consideran relevante, podrán transmitir este informe.



El Ejecutivo dijo, ’hoy es un día especial, cumplimos dos años del triunfo que por mandato del pueblo nos otorgó este honroso cargo de Presidente de la República; dos años de esa elección histórica.



Hoy voy a informar a las 5 de la tarde; voy a rendir cuentas sobre lo que hemos logrado en el proceso de transformación de la vida pública del país y de cómo estamos actuando para garantizar la felicidad y el bienestar del pueblo’.



Reconoció la labor del Poder Legislativo al aprobar las leyes complementarias del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá que entra en vigor este día.



’Hoy entra en vigor el T-MEC, es también un acontecimiento importante sobre todo en el terreno económico y comercial y por eso vamos a que nos informen los responsables del gabinete de preparar las condiciones para que inicie el tratado con Canadá y Estados Unidos, cumpliendo todos los procedimientos legales; queremos agradecer mucho a los integrantes de Poder Legislativo porque no solo se aprobaron la leyes fundamentales del mismo tratado, sino también leyes complementarias, no tenemos nada pendiente; México cumplió en tiempo y forma’.



Hoy 1 de julio de 2020 América del Norte está de fiesta. Hoy entra en vigor uno de los más importantes acuerdos comerciales del mundo.



El titular del Ejecutivo destaca trabajo de Jesús Seade en negociación de T-MEC, "agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores por el trabajo que se realizó; de manera especial quiero destacar la participación de Jesús Seade, fue actor principal y gracias a sus buenos oficios se llegó a acuerdos en momentos difíciles; es un experto en esta materia, por eso se está postulando y México lo apoya para ser el director general de la Organización mundial del comercio".



RECOOCIMIENTO A ALEJANDRO GERTZ

MANERO POR SU TRABAJO



El Mandatario federal reconoció el trabajo de la Fiscalía General de la República en especial del fiscal Alejandro Gertz Manero por la lucha contra la corrupción; dijo que son momentos estelares en la vida pública del país, ’estamos en el terreno de lo inédito, de algo nunca visto’.



SE DESCONOCE LA VERDAD HISTOTICA



"Se va a aclarar todo; yo escuché lo que dijo el fiscal, que se desconoce la llamada verdad historia y que ya hay evidencias de lo que verdaderamente sucedió, y la instrucción es que no se proteja a nadie, que el que participó sea castigado".



CASO ODEBRECHT: SALDRAN A LA LUZ

VARIOS INVOLUCRADOS



"Eso va ayudar mucho, seguramente él va a declarar, está, según entiendo aceptando la extradición por un acuerdo con la fiscalía para lograr algunos beneficios en cuanto a su posible consignación y condena, aportando información, dando a conocer lo que sucedió’.



’Daba mucha vergüenza que otros países por el caso de Odebrecht estaban presos hasta presidentes y en nuestro país, nada; campeones en impunidad, que esto aún con el tiempo se aclare, se repare ese daño, va a ayudar mucho a sanear la vida pública del país; que sucedió, cómo se recibió el dinero del soborno, quiénes participaron".



EL T-MEC AYUDARA AL PAIS A SUPERAR

LOS EFECTOS NEGATIVOS DE COVID-19



La secretaria de Economía, Graciela Márquez, confió en que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que hoy entró en vigor, ayudará al país a superar los efectos negativos que ha provocado la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.



En tanto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, afirmó que éste es ’una apuesta para el desarrollo’ del país.



’Sabemos que esta integración comercial productiva servirá para salir adelante de estos efectos económicos del covid, pero sobre todo generará espacios de desarrollo e inclusión en todo el territorio’, dijo la secretaria en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que es un acontecimiento importante sobre todo en el terreno económico y comercial.



La funcionaria reconoció que el T-MEC es relevante toda vez que el comercio internacional representa tres cuartos del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Afirmó que es a la vez una continuidad del TLCAN, vigente desde 1994, y una modernización del acuerdo comercial.



’Se moderniza, incorpora nuevos aspectos y hay una parte muy significativa en la actualización de las reglas. Contempla nuevas áreas con aspectos que no habían sido considerados’.



Detalló que el nuevo tratado cuenta con capítulos de mejora regulatoria, impulso a Pymes, anticorrupción, protección al medio ambiente, inclusión de derechos de trabajadores y políticas de facilitación comercial, lo que permitirá que el flujo comercial sea mucho más fluida e incluyente. Agregó que el mismo se alinea con políticas de desarrollo del gobierno y será una palanca de desarrollo.



’El T-MEC es un trabajo por México y seguramente lograremos que este tratado comercial convertirlo en palanca de desarrollo y no solamente de intercambio comercial’, finalizó.



Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que el nuevo acuerdo comercial de América del Norte es ’una apuesta para el desarrollo futuro de México, basado en salarios competitivos, basado en mecanismos aplicados para resolver controversias o diferencias, basado en la certidumbre sobre el largo plazo’ para el país. que vale la pena promoverlo, consolidarlo, expandirlo, porque estamos viviendo en un mundo no solo por el covid sino por la incertidumbre y las tensiones que estamos viendo en el mundo.



Es un mundo diferente, hoy hay tensiones comerciales, competencias fuertes, nuevas, más difíciles de resolver’, dijo.



Recordó que ayer el gobierno de Estados Unidos confirmó la invitación para una visita oficial de trabajo a celebrarse el 8 y 9 de julio, cuya esencia responde a la entrada en vigor del T-MEC. ’Iniciamos época relevante para México, para la inversión, el crecimiento, para eso va el Presidente a Estados Unidos. Por eso vamos a estar en esta visita oficial’.