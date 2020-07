Al diablo con sus Instituciones



1, 2, 3 por la verdad

Por: Yuseb Yong



Algunos recordaremos la frase del hoy Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que dijo en 2006. Cuando quienes lo escuchamos en ese momento pensamos que era un arranque de ira o una simple ocurrencia, pero desafortunadamente lo que parecía una locura se convirtió en una profecía, AL DIABLO CON SUS INSTITUCIONES ¿Cuáles? TODAS LAS QUE NO SEAN DE LA 4T.



Del Seguro Popular al INSABI, por más que lo digan, el cubrir todas las medicinas y tratamientos no sólo es incosteable sino una falsedad, de esas que duelen, de esas que atentan con lo más preciado, LA SALUD, no se niega que los problemas del sistema de salud existen desde antes, pero sí han demostrado que no pueden ni siquiera llevar una licitación de forma adecuada, mucho menos manejar todo el sistema de salud. Pero el Seguro Popular que si bien no era perfecto, sí reflejaba resultados según estimaciones de Coneval, entre 2008 y 2018 la carencia en el acceso a servicios de salud pasó de 38.4% a 16.2% en el país y hoy más que nunca vemos los reclamos de la gente. Eso es jugar con la vida de los mexicanos.



De igual modo en jugar, mentir o ignorar un tema muy importante ya que el 23 de febrero la Secretaria de la Función Pública Irma Erendira Sandoval (la de las 6 casas junto con su esposo) dijo que era ’el Presidente más feminista de la historia’ y la semana pasada (15 de julio) hubo un recorte al presupuesto del 75% al INMUJERES, a lo que 2 días después, Nadine Gasman titular del Instituto dijo que no frenaría acciones sustantivas, lamentablemente y desafortunadamente ese mismo día fue encontrado el cadáver de Angie Michelle de 19 años junto al de su amiga en San Martin Texmelucan Puebla, ese mismo Estado donde el Gobernador Miguel Barbosa dijo ’Mujeres desaparecidas se van con el novio’, eso es lo preocupante de los recortes cuando afectan a personas, no números, PERSONAS, recordemos que de enero a junio 2020 aumentaron los feminicidios a 7.7% según cifras del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo el día de hoy (20 de julio de 2020).



Veamos el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) donde hace unos días se presentaron dos respiradores para los enfermos de COVID-19 el Ehécatl 4T fue diseñado por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial del Conacyt. Mientras tanto, el Gätsi fue diseñado por especialistas de la empresa Dydetec con apoyo del Conacyt. Admirable el desarrollo y tecnología desarrollada en México pero mientras ellos den resultados, de acuerdo con un comparativo de las cuentas públicas 2018-2019, el presupuesto ejercido por el Conacyt pasó de 27 mil 299 millones de pesos a 25 mil 431 millones de pesos, se redujeron rubros como la desaparición de decenas de fideicomisos de ciencia, tecnología y cultura, así como la eliminación de la Coordinación de Ciencias de la Presidencia de la República y en 2020 la cifra aprobada para el Conacyt es de 25 mil 658 millones de pesos, con el agravante de que en el período julio-diciembre se pretende disminuir el 75% del gasto para los Capítulos 2000 y 3000 de gasto para pagos de servicios y materiales.



Pero si ya tocamos la ciencia y tecnología veamos la historia, la Secretaría de Hacienda con la idea plena de la austeridad republicana anuncio un recorte del 75% al INAH el próximo año, decretado por la Presidencia el pasado 23 de abril, coloca a la Dependencia al borde de la parálisis, y varios de sus integrantes llamaron a las autoridades a reconsiderar esa medida aplicada a causa de la pandemia de Covid-19, pero ¿qué implica ese recorte? Despidos (que ya ocurrieron), imposibilidad para contratar a nuevo personal, dinero que sería utilizado para la preservación de centros arqueológicos (Palenque, el Templo Mayor, entre otros) 53 mil zonas arqueológicas y 162 museos, mismos para los que se necesita de investigadores, operadores y personal de seguridad, un recorte de 750 millones a México para ’preservar’ su historia.



Ahora, si vemos al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), donde ya les quitaron hasta las computadoras de acuerdo a la Directora María Novaro, también se les retiraron los vehículos y se cancelaron algunos proyectos, entre ellos uno de cine experimental. Recordando que quisieron hacer lo mismo, pero los tres directores mexicanos ganadores del Oscar, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu lograron frenar la desaparición en FIDECINE.

En cuanto al medio ambiente, de acuerdo a la misma cuenta pública, se redujo el gasto de diversas Dependencias por ejemplo: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tuvo un recorte al pasar de 269.4 a 62.4 millones, Comisión Nacional Forestal (Conafor) disminuye 1,278 millones de pesos, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 461 millones menos, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 295.2 millones menos, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 72.4 millones de recorte e Instituto Nacional de Tecnología del Agua 38.5 millones de pesos menos, esto por citar unos ejemplos en cuanto a medio ambiente se refiere.



La cereza del pastel y la burla más grande, la Secretaría de Economía el 6 de julio dio a conocer la noticia que le quitaría el 70% de las computadoras que afectaría al 75% de los trabajadores de la Dependencia Federal, pero tenían una opción que los trabajadores compartan el equipo de trabajo o mejor aún si ellos querían pagaran $ 4,000 para comprar la computadora que ya tenían y poder seguir ocupándola, es decir pagar por trabajar. Además de restringir el uso del agua potable, la luz, agua para el baño y material de oficina.



Pero también el 15 de julio de 2020 el oficio 700.2000.0613, la Oficialía Mayor del SAT menciona qué proporción de su sueldo podrán ’aportar voluntariamente’ los servidores públicos en función de su rango, desde el Presidente de la República, pasando por Secretarios y Subsecretarios hasta Subdirectores de Área. De mayor a menor rango, las ’aportaciones’ van del 25% al 5% del salario es decir. Nuevamente pagar para trabajar.



Nadie dice que la austeridad y lograr que los recursos sean eficientes es un camino admirable; pero no parece que los recortes tan fuertes puedan producir eso, sólo malestar en los trabajadores, indignación por parte de los grupos afectados en las diversas áreas, pero sobre todo una inminente inoperancia dentro de las Secretarías o peor aún condenarlas a dar pésimos resultados (que inicialmente afectarán a los ciudadanos) y que terminará en una desaparición o peor aún, una simulación.



Recordemos los principios del Presidente en su campaña NO robar, NO mentir y NO traicionar. Del NO mentir ya escribí durante varias semanas, del NO robar escribiré la próxima semana, pero del NO traicionar, eso es lo que justamente quiero dejar latente, Salud, Atención a mujeres, Educación, Medio Ambiente, Economía, Preservación de la Historia, Cine y en estos días veremos un asalto a la democracia con lo que se pretende hacer por parte de los Diputados Federales del Grupo Parlamentario de MORENA en la elección a Consejeros del INE, por lo que la pregunta no es ¿traicionaron? sino ¿a cuántos han traicionado?.