Al entrar la fase 2 del virus se debe actuar con prudencia y sin pánico, el país está hecho para resistir adversidades y salir adelante: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, presentó el plan contra el coronavirus Covid-19 en México con el propósito de informar a los ciudadanos para que se actúe con prudencia y sin pánico, pues aseguró que el país "está hecho para resistir adversidades y salir adelante", luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció la entrada de la fase 2 del virus.

"Vamos a presentarles lo que significa esta nueva etapa para enfrentar el coronavirus", afirmó.

El plan contará con la participación de las secretarías de Salud, Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) y esto fue lo que el Presidente dijo sobre el tema.

El Ejecutivo federal dijo,"vamos a informar con el propósito de que todos los mexicanos estemos informados y que con esta información actuemos con prudencia, sin desesperarnos, sin apanicarnos, con la firme convicción de que tenemos muchas fortalezas".

"Hay un pueblo fuerte, consciente, organizado y hay un gobierno con autoridad moral con autoridad política que actúa de manera eficiente".

MEXICO, PRIMER PAIS EN ATENDER RIESGO POR PANDEMIA

El Presidente señaló, "fuimos los primeros en el mundo en atender todos los días este riesgo a la salud pública, informando desde hace tres meses, desde antes de las fases más difíciles, complicadas, decidimos que íbamos a guiarnos por la opinión, las recomendaciones de los técnicos de los especialistas los médicos los científicos de la salud que ahora nos acompañan".

"No se ha actuado de manera apresurada, no hemos hecho caso a conjeturas, se ha actuado con profesionalismo, se ha hecho a un lado la politiquería, hemos enfrentado a nuestros adversarios que buscan siempre dañarnos aunque en ese propósito se dañe al pueblo".

SE DASTACA LA SOLIDADIDAD DE LOS MEXICANOS

El Ejecutivo federal destacó,"más que la capacidad hospitalaria, lo importante es que podamos curarnos y cuidarnos los mexicanos en nuestros hogares, esta es una gran fortaleza, algo que nos distingue con relación a otros países del mundo, nosotros tenemos mucha fortaleza por la solidaridad, la fraternidad de nuestras familias, la familia en México es la institución de seguridad social más importante, que no tengamos duda de eso, lo tengo analizado, comprobado".

"Hago un llamado para que cuidemos de nuestras familias, a los adultos mayores, ya lo hacemos, pero ahora debemos de aplicarnos más".

NADA DE QUE SE QUITA CON TEQUILA Y MEZCAL, BAJARLE A LA SAL Y LA AZUCAR

El Mandatario recomendó, "bajarle a la sal, al azúcar, desde luego a el alcohol, nada de que se quita con tequila o con mezcal. Por lo pronto, abstenernos o bajarle, el cigarro, portarnos bien, hacer caso a las recomendaciones y hacer caso a quienes van a estar cuidando a los adultos mayores".



"A partir de ayer empezaron a dispersarse recursos de la pensión, se están enviando 42 mil millones de pesos, los que tienen su cuenta desde ayer están los depósitos y ya en esta semana empieza la entrega con brigadas a los que reciben apoyo en efectivo".

DECRETO CON EMPRESARIOS PARA QUE ADULTOS MAYORES ESTEN EN SUS CASA CON GOCE DE SUELDO Y PRESTACIONES

El Titular del ejecutivo señaló, "hoy también voy a firmar un decreto para que tanto en el sector público como en el privado se les otorgue permiso a los adultos mayores para que puedan estar en sus casas permisos con goce de sueldo y con todas las prestaciones".

"Decirle al pueblo de México que frente a la crisis económica tenemos fortalezas porque tomamos la decisión de no permitir la corrupción y eso nos ha dado posibilidad de tener ahorros. ¿Qué tenemos? Tenemos fondos extras para usar de alrededor de 400 mil millones de pesos".

CREDITOS A NEGOCIOS AFECTAOS POR CORONAVIRUS

"Les adelanto que en su momento vamos a otorgar créditos sin intereses o tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios para el pequeño comercio, fondas, taquerías, talleres. Todo lo que va a resultar desgraciadamente afectado por la crisis. Tenemos que cuidar nuestra salud, lo más importante de todo es la vida y es lo que se está protegiendo".

"Agradezco a los médicos, enfermeras, especialistas por su profesionalismo, estamos preparados y agradezco el respaldo de las fuerzas armadas porque esto debe darnos tranquilidad".

ANUNCIO QUE HABRA 17 NUEVOS HOSPITALES

El Mandatario federal indicó, "tenemos infraestructura, centros de salud, hospitales, se están terminando hospitales a más tardar en un mes vamos a tener 17 hospitales más que se van a equipar para la emergencia".

"Vamos adelante yo voy a estar pendiente, como siempre, trabajando, conduciendo todo este plan, escuchando las recomendaciones de los técnicos, científicos, de los que saben, porque lo he dicho varias veces, no somos todólogos, sabelotodo, me estoy apoyando y fue muy buena la decisión de dejar la conducción a los especialistas".