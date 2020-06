Al inicio de semáforo rojo en la CDMX hay ’ligero repunte’ en ocupación de hospitales

En videoconferencia la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo informó, en la Ciudad de México, al corte del 31 de mayo, se reportaron 2 mil 658 defunciones, 37 menos que el sábado, cuando hubo 2 mil 658 muertes.



Esta cifra es menor que la anunciada desde el jueves, cuando se contabilizaron 114 decesos, 109 el viernes y 85 el sábado. La capital del país continúa siendo la entidad con más casos activos, al reportar 4 mil 74 casos y la que tiene mayor incidencia.



También se reportan 25 mil 18 casos confirmados, 753 más que el sábado y 6 mil 360 sospechosos, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.



CdMx, con "un ligero repunte" en ocupación de hospitales la jefa de Gobierno, dijo que en ocupación hospitalaria "hay un ligero incremento en los últimos tres días" de casos coronavirus covid-19, por lo que hizo el llamado a que lo mejor es seguir estando en casa y sólo están autorizadas las actividades esenciales.



En tanto, en materia de movilidad "hay un ligero incremento en el uso del Metro, pero no es significativo’.



Delitos en CdMx, a la baja Tomas Pliego Calvo, coordinador general del gabinete de Seguridad Ciudadana, dijo que en la capital, desde el 5 de diciembre de 2018 hasta hoy, "hay una baja en el total de delitos diarios que se dan y registran a través de carpetas de investigación".



El funcionario destacó que en robo con violencia, robo a negocio con violencia, robo a pasajero de microbús, robo a cuentahabiente hubo una disminución de estos delitos.



Durante 2020, dijo, se ha logrado la detención de 4 mil 752 personas relacionadas con delitos de alto impacto, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integró 260 carpetas de investigación.



El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que de enero a mayo ha detenido a 19 mil 763 personas, 4 mil 753 relacionados con delitos de alto impacto; "en estos meses la SSC, la Guardia Nacional, el C5 se hicieron acciones dirigidas para disminuir la violencia", dijo.



El jefe de la policía anunció algunos ejes primordiales dentro de la institución a su cargo, para inhibir los delitos en la ciudad.



Entre estas acciones habrá un Programa contra la extorsión telefónica y cobro de piso y cierre de negocios donde venden alcohol de manera ilegal, lo cuales , dijo, que fomentan la violencia y riñas y provocan accidentes de tránsito.



La fiscal General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, destacó que como parte de las acciones de la institución se han ejecutado mil 201 mandamientos judiciales, habrá una incorporación de mil policías de investigación, 50 ministerios públicos, 60 nuevos peritos y médicos legistas.



’La inteligencia será la manera de trabajar y estarán siendo unos verdaderos detectives’, comentó.



Claudia Sheinbaum anunció que ante la posible brote de influenza, se prevé adelantar la vacuna contra el virus para que no se junten las dos epidemias.



"Se está trabajando en coordinación con él gobierno de México, por ejemplo, se está pensando adelantar la vacunación de influenza y es algo que en su momento lo informará en su momento el subsecretario de salud federal y nosotros estamos ahí colaborando en la idea de que no se junten las dos epidemias".