Al menos 5 estados registran casos de influyentismo en vacunación contra COVID

La indicación del gobierno federal es vacunar primero al personal médico que está en la primera línea de batalla contra el COVID-19. (Mireya Novo / Cuartoscuro)

Ciudad de México. Lunes 18 enero 2021.-Desde que las primeras dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 llegaron a México, funcionarios, sus familiares o personal de salud ajeno a la atención de la pandemia han recibido la sustancia saltándose a los sectores prioritarios, según lo han denunciado diversos ciudadanos.



En el esquema de vacunación del gobierno federal, se estableció que la prioridad son el personal de salud que está en la primera línea de batalla ante el COVID-19 y los adultos mayores, pero este criterio no se ha respetado por completo.



Aquí recordamos algunos casos de personas que, gracias sus cargos, amistades o parentesco, han recibido la vacuna antes de tiempo.



Guerrero

Los casos más recientes se dieron en Guerrero. El 15 de enero, medios locales dieron a conocer que al menos 50 empleados administrativos del hospital del ISSSTE en Acapulco recibieron la primera dosis de la vacuna antes que el personal médico.



Entre esos trabajadores que recibieron la vacuna se encuentran José Luis Rendón, jefe del departamento de Recursos Humanos del hospital; Liliana Hernández Pinzón, subdirectora administrativa; Oscar Escalera del Valle, subdirector de Personal Médico, y Alejandro Gómez Islas, jefe de Mantenimiento.

Después de una polémica publicación en Facebook en la que presumió haber recibido la vacuna, Rendón justificó que entre el 13 y 14 de enero más de 200 empleados del hospital, entre administrativos, cocineros y choferes, también fueron vacunados porque "llegaron dosis suficientes".



Aunque ofreció disculpas por su "entusiasmo", no dejó de afirmar que, por ser el jefe de Recursos Humanos, está en contacto diario con todo el personal.



La Contraloría del ISSSTE informó que cesará a los directivos del hospital de Acapulco que se aplicaron la vacuna, pese a que no están en el área COVID-19.



A la par, saltó el caso de la regidora de Morena en Acapulco, Patricia Batani Giles, quien el 16 de enero anunció que fue vacunada en el Hospital General El Quemado.



"Finalmente ya, y vamos por la segunda dosis en 21 días. Gracias compañeras enfermeras del Hospital General del Quemado. Gracias mi estimada Lily. Ni me dolió la vacunación jajajaja", escribió en sus redes sociales; después, eliminó la publicación.



El diario local El Sur reportó que Batani, de 64 años y quien es médico pediatra, respondió que fue vacunada por convocatoria del hospital, en el que labora desde hace más de tres décadas, al ser de los adultos mayores que están confinados desde abril de 2020.



La regidora afirmó que para recibir la primera dosis tuvo que pasar por tres filtros sanitarios en los que se corroboraron sus datos y que forma parte del segundo grupo de médicos que deben recibir la vacuna para reincorporarse a sus actividades. Además, consideró que las críticas en su contra están relacionadas con el proceso electoral en curso.



Coahuila

Coahuila fue de los primeros estados que recibieron dosis. El 30 de diciembre se dio a conocer que al menos 29 funcionarios sanitarios ’se colaron’ a las vacunas que serían aplicadas únicamente al personal que atiende a pacientes COVID.



Entre estos funcionarios estaba Guillermo Herrera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Acuña, quien, aunque es médico de profesión, tiene labor de oficina. La Secretaría de Salud estatal justificó la aplicación porque supervisa "continuamente" unidades médicas y en septiembre dio positivo al virus.



En tanto, el IMSS en Coahuila indicó que evaluaría una posible sanción a dos ingenieros de sistemas que posiblemente también se vacunaron antes.



Tabasco

El 15 de enero, el gobernador Adán Augusto López confirmó la destitución del director del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer, Germán Arturo Corzo Ríos, quien fue vacunado cuando todavía no le correspondía.



"He dado instrucciones a la secretaria de Salud para que el doctor que hasta hoy fungía como director del Hospital de la Mujer sea cesado de ese encargo, al haberse anotado y haber sido vacunado contra el Covid ha violado los protocolos establecidos para la aplicación de la vacuna", señaló en Twitter.



Edomex

Otro de los primeros casos fue el de José Rogel Romero, quien era director del Hospital de Alta Especialidad Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca.



Rogel fue cesado temporalmente, luego de que en diciembre él y dos de sus familiares recibieron la primera dosis contra el COVID-19, aunque ninguno estaba dentro del esquema de prioridad.



En un inicio se dijo que hubo "un error" por parte de la empresa que el IMSS contrató para diseñar el sistema de comunicación que permitiría a los beneficiados confirmar su asistencia a la vacunación, pero esto fue desmentido por el director general del instituto, Zoé Robledo.



CDMX

También en diciembre, unas horas después de que inició el plan de vacunación, personal médico del Hospital La Raza denunció que las primeras 22 dosis asignadas se aplicaron a directivos y administrativos. Robledo afirmó que únicamente se vacunó a un directivo de la institución, quien cumplía con los criterios establecidos por la Secretaría de Salud.



Otro polémico caso fue el de Alejandro Silva, un oftalmólogo de la capital, quien fue vacunado a inicios de enero en el Hospital Militar. Silva no solo no pertenece al personal de salud de primera línea, sino que días después acudió a una fiesta en la playa, lo que causó indignación.



Fuente: Expansión Política