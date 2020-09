Al ocultar la verdad sobre el covid-19, Trump desdeñó la oportunidad de salvar miles de vidas y privilegió su interés electoral

Sin embargo, de acuerdo a entrevistas grabadas que el presidente tuvo con Bob Woodward, incluidas en el libro ‘Rage’ del citado periodista, Trump decidió intencionalmente ocultarle a la sociedad estadounidense esa información crítica. Y durante muchas semanas, el presidente minimizó la gravedad de la pandemia y no emprendió medidas y acciones que habrían podido reducir la propagación del coronavirus en Estados Unidos y salvado miles de vidas.



Si las autoridades a escala federal, estatal y local y el público en general hubiesen conocido oportunamente lo que Trump sabía, y ocultó, sobre la letalidad de la pandemia, la sociedad podría haberse concientizado y preparado de modo temprano, se habrían podido evitar miles de muertes y contagios y mitigado la severidad de la crisis económica, que causó la destrucción de decenas de millones de empleos.

Trump ha dicho que optó por la calma y no hizo pública la gravedad del coronavirus para no causar pánico en la sociedad, pero lo que en realidad habría causado es una debacle de salud pública mayúscula, letal y, en ese sentido, enormemente atemorizante.



Su argumento de presunta precaución se desactiva a sí mismo ante la realidad de que la Casa Blanca, conociendo el peligro del covid-19, no actuó de modo efectivo durante semanas críticas para reducir los contagios y preparar al país ante una inminente crisis de salud pública y su consiguiente daño a la economía y al empleo.



En cambio, dejó por meses a gobiernos locales y estatales a su suerte en la lucha contra el letal virus y creó en muchas personas –en algo que persiste hoy– una falsa sensación de seguridad, de que el covid-19 no les afectará y por ello, como aún sucede con una porción sustancial de la población, pueden omitir medidas básicas de mitigación y ven erróneamente a métodos clave para combatir la pandemia no como útiles y salvadoras medidas de salud pública sino como cuestiones a las que hay que rechazar con arrebatos de tono político.



Por ejemplo, si se hubiese hecho desde temprano en febrero una campaña a escala nacional, con el presidente poniendo ejemplo, para promover el uso general de mascarillas y el distanciamiento social (incluso con un componente obligatorio) se habrían podido evitar decenas de miles de muertes. Incluso hoy mismo, a la luz de lo sucedido, sería posible salvar miles de vidas más con un uso generalizado de mascarillas, pero Trump sigue sin asumir esa realidad y, en cambio, continúa realizando eventos masivos en los que no se exige el uso de cobertura facial e, incluso, se desdeña o distorsiona el valor de esa medida.