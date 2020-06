Al rescate de la confianza

Los saldos de la pandemia no resultan favorables, la curva no desciende y desde hace casi un mes se encuentra en un pico sostenido, con todo y que ya fue retirado el programa de sana distancia.



El efecto de la pandemia pega directamente en la línea de flotación de la popularidad del Presidente López Obrador, por lo que desde diversos ángulos se trata de debilitarlo en los dos temas que le han dado sustento a su gobierno: credibilidad y popularidad.



Con este panorama que se torna adverso fue que el Presidente decidió salir, con todos los riesgos que conlleva, a detener esa eventual caída que podría afectarle en sus programas. En el recorrido que pretende llevar por las 32 entidades del país y que ya negó una posibilidad de cancelarlo, López Obrador dejará constancia de su presencia en las circunstancias adversas que está pasando la población.



Enfrentando los riesgos de los posibles contagios y hasta los fenómenos naturales que azotan al sureste del país, el Ejecutivo federal asumió esa tarea que considera necesaria para cumplimentar los proyectos de su gobierno.



Sabe que su presencia en los estados que visita genera confianza entre la ciudadanía y en una rápida reacción, su popularidad se sostendrá o, incluso, crecerá, aunque ya no sea a los altos índices del año pasado.



Cuando podamos regresar a la verdadera normalidad, no la nueva, la situación que se enfrentará será sumamente difícil con las variantes del desplome de la economía, el desempleo, cierre de miles de fuentes de trabajo, por lo que enderezar la nave se podría conseguir con un esfuerzo sobrehumano que, tal vez, muchos no estén dispuestos a realizar.



El gobierno tendrá que hacer que la población, que en algunos sectores hoy mantiene escepticismo y dudas, recobre la confianza y contribuya para continuar con los proyectos gubernamentales.



Una de las cuestiones fundamentales del gobierno federal ha sido su negativa al endeudamiento, por lo que prefiere redirigir el presupuesto para atender la pandemia, aunque requiere de un mayor gasto para cubrir las apremiantes necesidades de la población y buscar nuevas fuentes de financiamiento, ya que los pagos empresariales de impuestos no satisfacen esas necesidades, con todo y que se trate de cifras de miles de millones de pesos.



La emergencia habrá de presentarse y con ella conocer las formas de reacción del gobierno y ver cómo puede mantener el ritmo de la aplicación de los nuevos programas de becas, ayudas a los adultos mayores, a las madres y otros más.



Se descarta la posibilidad de la creación de nuevos impuestos o hasta incrementar algunos de los ya existentes, como sugieren algunos.



Cuando llegue esos momentos, nos veremos situados en la realidad y habrá que contribuir a las nuevas acciones de gobierno, ante la cantidad de problemas que habrán de presentarse y aunque remota nada imposible el rebrote del Covid-19, anticipado por el Doctor López-Gatell, quien advierte que la pandemia todavía no está domada.



Finalmente, la conductora y senadora Lilly Téllez encontró un espacio dentro de la bancada del PAN, luego de separarse de la de Morena. La sonorense está confiada en que el partido blanquiazul le conceda la opción de ser la candidata al gobierno del estado, ya que en Morena el camino está sumamente empedrado con varias posibilidades antes que la de ella. Téllez trae bajo la manga un as que podría ser la unión de priistas y panistas alrededor de una eventual candidatura que pusiera a esta alianza en posibilidad de competir en una entidad en la que se ven huérfanos de votos.



[email protected]

[email protected]