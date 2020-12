Al tope los contagios en la Megalópolis

Médicos desesperados y extenuados

• Imploran evitar fiestas y reuniones

• Médicos cubanos, bien por más dinero

• Vida artificial a Interjet quebrada



El Estado, al igual que el suelo sobre el que se halla situado, no es un patrimonio.

Immanuel Kant (1724-1804) Filosofo alemán.





No había visto el nivel de desesperación, cansancio, fatiga y agotamiento sicológico del personal médico en hospitales del país. No sólo en los públicos, sino también en los privados. El repunte e contagios supera la capacidad del personal de salud de todo el país.

El fracaso de la política sanitaria gubernamental, llega a extremos de mentiras recurrentes de las máximas autoridades sanitarias del país sobre estadísticas (que no son elaboradas con profesionalismo y rigor académico), manejo sanitario, las actitudes con falta de ética del titular de Salud y su subsecretario y vocero de la pandemia, Hugo López. Y, lo peor, el manejo electoral de la vacunación.

En ello, no se salva nadie. Ni el Gobierno Federal, ni los gobiernos estatales.

No se fijan en el personal sanitarios, formado por médicos, enfermeras, personal de limpiezas, los recepcionistas, trabajadores sociales, los socorristas y conductores de ambulancias. No entienden sus problemas de quienes dejan familias para cumplir con su obligación ética de atender a los enfermos de Covid19.

Son seres humanos que sufren, no sólo la separación familiar (que tiene implicaciones sicológicas como la depresión y ansiedad), sino por el ataque directo del coronavirus. Esto no lo entienden nuestros burócratas de Salud. Los tienen abandonados a su suerte. No tienen seguros de vida dignos. No les ofrecen seguridad para sus familias en caso de fallecer.

Sólo van a recibir una medalla, la Belisario Domínguez. Son tan tacaños y miserables, que no imprimirán más medallas y banderas para dárselas a los familiares de ese personal médicos.

Así las cosas, sólo vemos que traen 500 médicos más a los que les pagarán otros 130 millones de pesos (5 millones de dólares), que no se quedan con los galenos cubanos, sino para su gobierno. Una trampa para darle dinero al gobierno cubano, ya que a los médicos sólo les dan unos cuantos pesos cubanos.

Ellos llegan sólo a hace bulto, ya que (como ocurrió la vez pasada cuando les regalaron a su gobierno 130 millones de pesos) no hacen absolutamente nada. Ese dinero podría ser útil para pagar becas, seguros y otros beneficios para los deudos de quienes dieron la vida por mexicanos en desgracia por el Covid19.

Quédense en casa. No hagan fiestas ni reuniones. Eviten la propagación de ese virus. Las cosas están complicándose aún más y si vemos desesperación de los médicos que están al pie de la cama de los enfermos, es porque las cosas rebasaron los niveles de control y seguridad para todos los mexicanos.

PODEROSOS CABALLEROS

INTERJET

Ahora dice Interjet que mejor se vayan de vacaciones sin salario a su personal en vuelo y tierra. La empresa de Miguel Alemán no responde por sus trabajadores, con la deuda con ASA por combustible, ni mucho menos con sus accionistas. Ahora, dice que reanudará sus vuelos para enero, dizque a partir de hoy viernes. La verdad es que tienen ya casi 10 días que no vuelan y todo hace pintar que le están dando vida artificial. Ya es una empresa quebrada y nadie le tiene confianza de que pueda sobrevivir a esta crisis.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

IIPADE

Con el objetivo de desarrollar modelos innovadores de educación a distancia, IPADE Business School, que dirige Rafael Gómez Nava, y Cisco México, que lidera Isidro Quintana, ofrecerán a los egresados y participantes de la escuela de negocios una experiencia de aprendizaje remoto virtual con la instalación de soluciones de colaboración Cisco Webex en las aulas de sus sedes Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Se trata de los equipos de video Cisco Webex Board, Cisco Webex Desk Pro, Cisco Webex Room Kit Mini y las funcionalidades de la plataforma Cisco Webex.

