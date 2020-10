Alaba Tata Martino triunfo ’patito’ 1-0 de Ratones Verdes sobre Holanda

+Acepta que será más complicado el juego contra Argelia, el próximo 13 de octubre, en La Haya



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana, se mostró satisfecho con el desempeño de los Ratones Verdes quienes, con un polémico penal cobrado por Raúl Jiménez, vencieron 1 a 0 a la selección holandesa que lució descoordinada, desangelada, sin tomarse en serio, la mayor parte del juego. Mientras que el atacante del Wolverhampton, sin presunción, aceptó la estafeta de ser el referente del Tri.



Aquél famoso episodio del ’no era penal’ que se vivió entre ambos combinados en la Copa del Mundo de Brasil 2014 se repitió. Pero esta vez el beneficiado fue el conjunto roedor, luego de que el árbitro decretó una pena máxima en su favor por una supuesta falta de Nathan Aké sobre el propio Jiménez.



Martino comparó que el partido contra Argelia, el próximo 13 de octubre, será un encuentro más difícil dada la posición en la que se encontraba la ’Naranja Mecánica’, pues Frank de Boer quiso reservar los mejores elementos para los dos partidos oficiales que sostendrá en la Liga de Naciones la próxima semana.



’Por lo sucedido en cuanto al control del partido, por mayor momentos nuestro y por lo sucedido en las opciones de gol, que también fueron mayoritariamente nuestras, me parece que el resultado es justo’, argumentó Martino.



’El Tata’ puntualizó que el resultado contra Holanda, quien jugó con futbolistas de la élite mundial, no debe confundirse para nivelar a la Selección con las potencias del futbol, pues, aunque evitó caer en los errores que cometió contra Argentina el año pasado, consideró que el combinado azteca está en condiciones de hacerlo mejor.



’Si hay un punto para mejorar, este tiene que ver con los últimos 15 minutos, donde necesitábamos controlar mejor la pelota, manejarla mejor para no permitir que ellos con la pelota larga de (Luuk) De Jong nos complique, necesitábamos defendernos con la pelota en nuestro poder más que nunca y no lo pudimos hacer’.



Finalmente destacó que aunque no todos los jugadores jóvenes tienen la posibilidad de jugar, los miembros del cuerpo técnico los monitorean y sacan notas de su desempeño y carácter a lo largo de toda la concentración.



El entrenador argentino además reconoció la necesidad de mejorar la definición.



’El equipo no tuvo errores individuales, fue muy sólido y muy generoso a la hora de recuperar la pelota’.



Tras enfrentar a Holanda, el Tri jugará ante Argelia, campeón de África, el 13 de octubre en el estadio Cars Jeans, en La Haya.



’A veces el desconocimiento hace que no se valore a determinados rivales. Argelia va a ser un rival más complicado que lo que ha sido Holanda, con lo cual esperamos un partido sumamente difícil’, advirtió Martino.



Mientras tanto, Raúl Jiménez acepta la estafeta de ser el referente de la Selección Mexicana. Previo al partido, el delantero del Wolverhampton, hizo a un lado el hecho de que Virgil van Dijk, defensa del Liverpool, no lo haya nombrado en conferencia de prensa cuando lo cuestionaron sobre los delanteros mexicanos que conocía.



Jiménez ha enfrentado en cinco ocasiones al Liverpool, de las cuales en cuatro ha estado Van Dijk en la cancha, donde el mexicano ha marcado en dos ocasiones, una en la Premier League y otra más en la FA Cup.



’He estado aquí durante mucho tiempo, llevo ocho años viniendo a la Selección y tengo las condiciones para hacerlo, dentro de la cancha, ser un referente y lo debo demostrar, dejarle saber a los demás que puedo ser esa persona importante. Durante la entrevista tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. No pasa nada’, dijo a TUDN de Televisa.



Por otro lado, Jesús Manuel Corona fue elegido como el mejor jugador ante Países Bajos.



’Me siento muy bien porque salió lo que trabajamos estos pocos días que tenemos, sabemos al equipo que nos enfrentamos y al equipo lo enfrenté bien’, expresó también a TUDN.