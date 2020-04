Alampyme, la A.C. a la que han dado voz pero que sólo tiene 46 ’afiliados’

Nadie sabe a ciencia cierta cuándo iniciaron operaciones, cuántos afiliados tienen o cuándo es que formalmente buscarían integrarse formalmente bajo la Ley de Cámaras Empresariales; lo que sí se sabe es que diversos medios le han dado voz a una Asociación Civil que goza de nula representatividad.



La autonombrada la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña Empresas (ALAMPYME) salió a relucir en el año 2005, en la cual manifestaron, iban a ingresar 300 amparos (según su número de afiliados en ese entonces) para no afiliarse al SIEM, estadístico obligatorio que la Secretaría de Economía cobra mediante las Cámaras Empresariales.



Como es costumbre, difundieron verdades con mentiras. Cierto es que la utilidad del SIEM ha sido siempre cuestionable y que probablemente no tenga utilidad alguna, más ahora que existen censos económicos y que existe el DENUE de Inegi; sin embargo, mentía cuando hablaba de las infracciones por no cumplir con la normativa: nunca reguló cómo serían éstas y por tanto, nunca existió un proceso para llevar a cabo las mismas.



Después destaca otra aparición en 2017, bajo la cual solicitaban créditos y apoyos para llevar a cabo la actividad de sus afiliados, de los cuales, aseguraron tenían 300 mil.



Pero al igual que les sucede en la actualidad, nunca se pudo cuantificar cuántos tenían sencillamente porque no son reconocidos como agrupación empresarial por la Ley de Cámaras Empresariales y ni siquiera cuentan con una página para brindar servicios a los supuestos afiliados que tienen.



Es más, para cuantificar sus afiliados reales, solamente cuentan con una página de Facebook que goza de la irrisoria cantidad de 46 seguidores.

Si consulta su dirección, el resultado no será más alentador.



La A.C., que supuestamente cuenta con más de 300 mil afiliados, tiene dos direcciones dadas de alta. Una con dirección en José María Quintero Manzana 29, San Juan, Iztapalapa, donde sólo se aprecia un logo "ectivista" y la otra, un edificio donde podría de oficinas alguno de los pisos; se dice "podría" porque ni siquiera se encuentra rotulado y/o con algún cartel que haga referencia a la agrupación.