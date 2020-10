Alberto Adame Santos, un héroe sin capa

(Carta a Don Héctor)





• Un hombre altruista, como muchos otros



SE LLAMA ALBERTO ADAME SANTOS. Es dirigente de la Coalición de Camioneros en la zona Centro del estado de Guerrero. Es ingeniero, y miembro del Club de Leones en Chilpancingo. Es, además, presidente de la asociación civil ’Ayuda con el Corazón’, desde donde, y desde hace muchos años, ha apoyado a muchos chilpancinguenses, principalmente a los que menos tienen.

Es pues, como muchos otros, un hombre altruista. Un héroe sin capa. Así lo ha sido con los familiares de los enfermos del hospital Raymundo Abarca Alarcón, allá por Tierras Prietas, a quienes, un día a la semana, les reparte comida, mientras que a las madres del hospital del Niño y la Madre, al sur de la ciudad, les entrega kits de aseo personal e incluso pañales para los recién nacidos.

Sin duda que ciudadanos como Alberto Adame requiere Chilpancingo, Guerrero y el país entero. Gente de bien, y de buenos sentimientos. Personas que ayuden cuando se requiere, por el hecho de ayudar, y sin esperar nada a cambio, más que el sentirse bien consigo mismo. En estos tiempos, en que el egoísmo es lo común, en que la mezquindad y el individualismo es lo cotidiano, hay que reconocer lo que hacen este tipo de guerrerenses.

El que haya gente como él, hay que decirlo, significa que en estos tiempos no todo está perdido. Por supuesto, no es el único altruista en Chilpancingo. Muchos como él, a diario, o de manera cotidiana, aman al prójimo, ayudándolo. Y lo hacen, lejos de los reflectores, de manera callada, en el anonimato, como debe ser la ayuda cuando se de corazón y desinteresadamente.

Así lo ha hecho Adame Santos, desde hace años, y más durante lo más crítico de la pandemia. Prueba de ello es que nunca había oído hablar de él, y mucho menos de los apoyos que entrega. Y es que, como bien dice, ¡para qué darlo a conocer, si lo importante es ayudar’! Sin duda merece un aplauso como muchos otros héroes sin capa que tenemos.

Ciertamente no da el que tiene, sino el que quiere, lo cual es una acción noble, que se multiplica cuando lo hace desinteresadamente. Es indiscutiblemente que es uno de los hombres buenos, como diría Arturo Pérez-Reverte.

Quizá por eso también es que forma parte del Club de Leones, desde donde muchos hombres de bien trabajan en acciones de beneficio social. Sin duda que eso explica también el que sea dirigente de la Coalición de Camioneros de la zona Centro del Estado, desde donde impulsa acciones en beneficio de ese sector de la población.

Lo que se busca, dice, es que la obra pública se quede entre los que nos dedicamos a este trabajo. Con ello no sólo se beneficiarán cientos de familias, sino que también se reactivará la economía local. Los camioneros materialistas somos gente de trabajo, gente honesta, que vive honradamente, agrega.

Así, mientras dirige la Coalición de Camioneros, integrada por diversos sindicatos dedicados al traslado de materiales, Alberto Adame Santos se da su tiempo para encabezar acciones encaminadas al trabajo social a través de la asociación civil que encabeza, ’Ayuda con el Corazón’, en favor de los que menos tienen, visitando colonias populares y comunidades de la región Centro del estado, y por la noche, una vez a la semana, lleva comida para quienes tienen un enfermo en el Hospital General de Tierras Prietas, y los fines de semana se hace presente en el de el Niño y la Madre, al sur de la ciudad, en donde entrega incluso pañales desechables.

Y todo ello, como he dicho, de manera callada, lejos de los medios informativos, y prácticamente en el anonimato. De no ser por la casualidad, quien esto escribe, quizá nunca lo hubiera conocido.

Claro, como hemos dicho, hay muchos más como él. Gente que en medio de la pandemia del coronavirus, se hicieron presentes en apoyo de los sectores de la población más desprotegidos. Adame Santos, por ejemplo, utilizó, además de entregar despensas, una pipa de su propiedad para repartir agua en las colonias y en apoyo a las familias que la requerían, dado la falta del vital líquido por parte de las autoridades municipales.

Qué bueno que existan este tipo de héroes. Hay muchos más. Sin duda ponen un ejemplo de lo que es el amor al prójimo.

