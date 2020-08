Alberto Catalán Bastida factor de unión para el PRD en Guerrero

Ante la renovación del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Guerrero, en donde fue electo el legislador Alberto Catalán Bastida, refirió durante la entrevista con el Pool de Medios ’Guerrero en Redes’, que su expresión política actuara de manera imparcial para la decisión de candidaturas con las tribus que conforman la institución política.



En la charla virtual, transmitida por multiplataforma, llamó a la militancia a seguir con la confianza en el PRD y ’que no decaiga el ánimo, nosotros tenemos mucha historia por construir’, señaló que los liderazgos no deben dejarse caer en tentaciones políticas



Catalán Bastida reconoció que el panorama electoral para 2021 no es tan prometedor, sin embargo, confío en que la ciudadanía conoce el partido y se ha apropiado de la bandera del Sol Azteca.

El diputado enfatizó que en la llegada a dirigir su partido, ninguna corriente resulta victoriosa o derrotada, sino que la táctica obedece a una estrategia que convenga a ambos aspirantes a la candidatura para gobernar Guerrero, como lo son Carlos Reyes Torres y Evodio Velázquez Aguirre; en ambos mencionó que hay talentos y fortalezas que convienen al partido.