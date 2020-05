¡¡ALBRICIAS!! ¡¡ADIÓS POBREZA!!

[18•MORENA asegura que reformar el art. 31 constitucional, hará realidad los sueños de la 4te.

•El INE (antes IFE) fue el artilugio de gobiernos conservadores, ahora lo será el INEGI.



Ciudad de México.- El día de ayer domingo 17 de mayo, el eje rector que hizo de morena, la "esperanza de México", se hizo presente a través de un comunicado y posteriores declaraciones que hizo el titular de este partido político, Alfonso Ramírez Cuéllar.



Entre otras cosas, señaló que reformar el art. 31 constitucional, llevaría hacer realidad los sueños y anhelos de la cuarta transformación, ese mismo pensamiento que ganó la simpatía de millones de mexicanos, pobres los que más, y pobres los que lo creyeron.



Pues resulta que, de acuerdo al comunicado de prensa, titulado EL BIENESTAR SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD PUEDEN INICIAR LOS TRABAJOS PARA EL DIÁLOGO Y EL ACUERDO NACIONAL, es el retrato fiel del espíritu chavista.



Véanse los detalles y el resumen del comunicado:

1) Institucionalizar el paternalismo, a través de los nuevos sistemas que trascienden programas parciales.

2 ) El INEGI podrá entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas.

3 ) Todos deberemos de pagar los gastos del estado y financiar lo que llaman *Estado de Bienestar.* Progresividad Fiscal le llaman. Donde para construir dicho estado, habrán de pagar más, los que más tienen.

4 ) Crear un *Consejo Fiscal* que prácticamente deja sin utilidad al SAT y a la SHCP.

5 ) Otorgar mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica *COFECE*, facultades absolutas sobre los costos, la oferta y la demanda; por regiones.



Esto quiere decir que debemos esperar a que papá gobierno, designe cuáles son los "derechos ineludibles de los mexicanos" para que al salir de la crisis, señala el documento, construir el NUEVO ESTADO y dar "certeza nacional de lo que será la nueva normalidad". Tal vez, por algo hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que un par de zapatos, una muda de ropa y un vehículo austero eran más que suficientes. Así que será el gobierno quien decida, qué es suficiente, dónde hace falta y dónde sobra riqueza.



Para tal efecto, el artífice del objetivo anterior, será el INEGI, quien realizará un censo cada dos años. Una institución que al inicio del gobierno actual, fue desmentida en cuanto a los datos duros que ésta presentó. Sería muy descarado de mi parte decir que al mandatario mexicano le da por echar a perder a las instituciones para que después se destruyan solas, pensarlo siquiera resulta abominable. Pero quién sabe, según San López Obrador, los gobiernos conservadores y corruptos (priistas y panistas), utilizaron al INE como artilugio de sus fechorías y tal parece que ahora, para este gobierno "de izquierda" sentado a la derecha del neoliberalismo, será el INEGI.

Porque reformar el art. 31constitucional para hacer realidad los sueños y anhelos de la 4te, que busca en principio una erradicar la desigualdad económica. Ramírez Cuéllar en la entrevista con Pascal Beltrán Del Río, en Imagen Informativa, señaló posible hacer realidad los sueños y anhelos como el *ingreso básico universal y el seguro de desempleo*, cuando la progresividad fiscal esté clara en la constitución, la misma que obligará a que todas las fortunas del país sean solidarias con Estado de Bienestar.



Si como lo dicta el comunicado de prensa, el objetivo de esos cinco puntos es "sentar las bases para la discusión de una agenda completa de transformaciones estructurales en el país", lo único que falta entonces es que le pongan nombre y apellido.



Los mexicanos tenemos derecho a saber hacia dónde vamos, tenemos derecho a elegir si queremos adoptar un socialismo o comunismo como "nueva normalidad" en aras de erradicar la desigualdad económica de la que hablan, pero que no la conocen ni de cerquita, empezando por el presidente que vive en un Palacio, seguido de los legisladores que cobran lo que quieren y se dan bonos por su cara bonita y rematando por los sueldos obscenos de los magistrados, ya de los gatos de angora es mera circunstancia.

Desde luego, este pedimento no es a la brava, sino se parece más a la fábula de la rana y el agua hirviendo. Pues termina solicitando que sea "el ejecutivo federal, el congreso de la unión o la suprema corte de justicia de la nación, deben de integrar una convocatoria para conciliar a todos los gobiernos estatales y municipales, a los organismos de trabajadores y empresarios, a los partidos políticos y las instituciones de educación superior en este Gran Diálogo y Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional."



Sea pues, los ricos, todos muy contentos de ser solidarios, le dirán adiós a su riqueza y su fortuna acumulada por años, bien o mal habida, pero con esfuerzo al fin y al cabo, que como dijera un raterillo de carteras "el susto y la carrera, cuestan".



Ya veo a los diputados con un sueldo de salario mínimo, a magistrados sin sueldos obscenos, a los políticos repartiendo fracciones de sus haciendas, regalando sus autos y sus juniors a pie, comprando calzones de a 3 por 20 pesos, en los tianguis de Tepito.

Me costará un chingo decidir entre una esencia de pachuli y un Chanel 5, ya que la COFECE se encargará de regular la competencia absoluta en los productos y servicios.

No pues qué mal pensada soy... ahora sí, ¡¡adiós pobreza!!