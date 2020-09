Alcalde de Ecatepec anuncia aplicación de alcoholímetro y suspensión de desfile cívico| Noticias Lam

Ecatepec, Méx., a 15 de septiembre del 2020.- El gobierno de Ecatepec implementará la noche de hoy el programa Conduce sin Alcohol, con el objetivo de prevenir accidentes provocados por conductores ebrios durante las Fiestas Patrias; además, canceló el tradicional desfile cívico militar del 16 de septiembre, debido a que continúa la emergencia sanitaria por el Covid-19.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras anunció que el operativo del alcoholímetro iniciará a las 20:00 horas del 15 de septiembre y concluirá a las 03:00 horas del día siguiente; será instalado en vialidades principales de Ecatepec.



Precisó que se instalarán tres puntos de revisión de conductores, donde se cuenta con personal médico, de protección civil, jurídico, de contraloría y elementos de seguridad.



La medida se realizará durante la celebración de las Fiestas Patrias para cuidar la vida y la integridad de los ecatepenses, por lo que se recomienda a la ciudadanía no conducir vehículos automotores en caso de ingerir bebidas alcohólicas.



En mayo del 2019 comenzó en Ecatepec el programa Conduce sin Alcohol y hasta la fecha se ha realizado sin interrupciones todos los fines de semana y días festivos, lo que permitió disminuir los accidentes vehiculares en los que participan conductores en estado de ebriedad.



Vilchis Contreras informó que igualmente se cancela el tradicional desfile cívico militar del 16 de septiembre, en el que cada año participan militares, elementos de Seguridad Pública, trabajadores del ayuntamiento, estudiantes, maestros, escaramuzas y personal de emergencias como Protección Civil municipal y la Cruz Roja, entre otros.



Dicho desfile se realiza en el centro de Ecatepec y los diversos contingentes pasan frente al palacio municipal, lo que es atestiguado por autoridades municipales y miles de habitantes de la localidad.



Este año se canceló el citado desfile cívico militar para salvaguardar a la población de Ecatepec y no exponerla a eventuales contagios de Covid-19, debido a que están restringidas las concentraciones de personas, que serán posibles hasta que así lo indique el Semáforo Epidemiológico de las autoridades federales.



Cientos de habitantes se dan cita en las banquetas para observar el paso de los contingentes, lo que es una tradición y punto de reunión de familias de Ecatepec, que por seguridad de los propios participantes no se realizará en esta ocasión.



Este año el alcalde Fernando Vilchis Contreras, acompañado de su esposa Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta honoraria del DIF de Ecatepec, e integrantes del ayuntamiento, dará el tradicional Grito de manera virtual, por lo que la ciudadanía puede participar en esta celebración que se transmitirá en las redes sociales del gobierno municipal.