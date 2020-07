Alcalde de Ecatepec ofrece hasta 50 mil pesos de recompensa por la detención de presuntos policías extorsionadores

Ecatepec, Méx., a 7 de julio del 2020.-El alcalde de Ecatepec Fernando Vilchis Contreras ofreció entre 10 y 50 mil pesos de recompensa a quienes aporten información que lleve a la captura de supuestos servidores públicos estatales que ayer robaron con violencia el domicilio de una familia de Santa María Chiconautla, cuyos integrantes, entre ellos menores de edad, fueron encañonados con armas de fuego por unos 20 sujetos.



’El día de ayer se presentaron unos extorsionadores, para mí son de corporación policiaca. Se lo dije ayer a su mando, ‘sabes qué, estás dejando que tu institución se embarre, se metieron a una casa habitación argumentando secuestro y empezaron a sustraer dinero de la gente trabajadora’’, relató.



Agregó: ’Por cada uno de éstos y además si son oficiales voy a dar 10 mil pesos por cabeza, 10 mil por vehículo y si están cometiendo algún delito en flagrancia son 50 mil pesos de regalo. Eso es de mi sueldo, pero no vamos a permitir esas chingaderas aquí en mi municipio’.



El alcalde del municipio más poblado del país señaló que esta acción es una muy seria llamada de atención a las autoridades del Estado de México, para que se ponga orden tanto en la Fiscalía de Justicia del Estado de México, como en la Secretaría de Seguridad, ya que sus elementos se han visto involucrados en diversos hechos delictivos en las últimas dos semana en el municipio.



Alrededor de 20 sujetos, quienes llegaron a bordo de cuatro vehículos, irrumpieron ayer a un inmueble de Santa María Chiconautla, donde se ubica un salón de eventos y departamentos, y amagaron con armas de fuego cortas y largas a integrantes de una familia, entre ellos niños, y los despojaron de pertenencias, para posteriormente huir a bordo de las unidades.



Vilchis Contreras aseguró que no permitirá este tipo de situaciones que atentan contra la seguridad, patrimonio y vida de los ecatepenses y consideró que se trata de acciones que pretenden desestabilizar al municipio.



El edil hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y a la Fiscalía de Justicia de la entidad para que metan orden en ambas corporaciones, pues pareciera que existe ausencia de mandos y de control, por lo que algunos elementos delinquen impunemente.



El ofrecimiento de la recompensa lo hizo Vilchis Contreras la madrugada de hoy ante distintas células de la policía municipal de Ecatepec, donde destacó que en los últimos 15 días se registraron detenciones de elementos de la SSEM por su probable participación en la comisión de delitos, entre ellos privación ilegal de la libertad y robo.



El edil ecatepense reforzó su mensaje con una lona que muestra imágenes de los vehículos implicados en el supuesto delito de extorsión citado previamente y aprovechó para hacer un llamado a los uniformados a no tener miedo a detener a otros elementos policiacos en este tipo de delitos, pues aseguró que son delincuentes con placa.



Vilchis Contreras también agradeció el apoyo de la Guardia Nacional para reforzar las tareas de seguridad en Ecatepec y reiteró que los implicados en los hechos ilícitos relatados deberán asumir su responsabilidad.



Desde el año pasado, el presidente municipal de Ecatepec se reúne todos los días a las 4 de la mañana con mandos e integrantes de las distintas células de la policía municipal, así como con mandos estatales y de la Guardia Nacional para analizar los resultados e implementar estrategias que permitan procurar el bienestar de los ecatepenses.