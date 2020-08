Alcalde de Ecatepec y FGJEM crean célula para combatir la #invasión y despojo de predios en está región mexiquense

Ecatepec, Méx._ El alcalde Fernando Vilchis Contreras informó la creación de una célula para investigar y evitar la invasión y despojo de predios e inmuebles en Ecatepec, la cual estará a cargo de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, en coordinación con el gobierno municipal.



Afirmó que existen abusos en contra de ciudadanos que perdieron su patrimonio por personas e incluso bandas dedicadas a la invasión y despojo de predios, por lo que abordó el tema directamente con Alejandro Gómez Sánchez, fiscal de Justicia de la entidad.



Vilchis Contreras mencionó que para atender la situación y luego de diversas gestiones con el gobierno del Estado de México, la Fiscalía mexiquense creó la Unidad Especial para la Investigación de Delitos en contra del Desarrollo Urbano y Despojo en Ecatepec.



’Hemos sido categóricamente enérgicos y realizado las detenciones necesarias, pero hoy vamos más allá. Con esta creación no vamos a permitir que ningún bribón, ningún pillo se aproveche de inmuebles que no les corresponden, ni al amparo del poder pero tampoco para particulares’, dijo.



Agregó: ’Aportaremos un número importante de elementos para poder coadyuvar para poder coordinar esta parte con nuestra área de la Fiscalía de Estado de México, va a ir en función de coadyuvar en la persecución de los delitos, sobre todo cuando sabemos que cercad de 70%, 75% de la propiedad de nuestro municipio es irregular’.



La nueva célula estará integrada por policías ministeriales y personal de la Fiscalía de Justicia de la entidad, con apoyo de policías municipales de Ecatepec.



"Se llevarán a cabo investigaciones para perseguir delitos en contra de personas que agredan en cuanto al desarrollo urbano, el despojo y otros actos ilícitos que sean cometidos en la circunscripción territorial que comprende el municipio de Ecatepec", explicó.



Mencionó que la creación de esta célula forma parte de las 300 Acciones para la Restauración de Ecatepec, impulsadas para mejorar la calidad de vida de los ecatepenses.



"Este convenio que estamos haciendo con el fiscal general Alejandro Jaime Gómez Sánchez forma parte de las 300 acciones que van dirigidas a proteger a los ciudadanos en su patrimonio, en su vida, en su persona. Estamos trabajando de manera rápida y a pasos agigantados para recuperar la tranquilidad, la paz y la seguridad de nuestro municipio", expresó.



El edil instruyó a Roberto Hernández Romero, director de Seguridad Pública y Tránsito municipal, para que de forma inmediata seleccione a 20 elementos de la corporación para participar directamente con la Fiscalía del Estado de México.



Agregó que el convenio con autoridades estatales responde al compromiso que hizo con la población, además de que reiteró que no permitirá actos de corrupción y actuará con todo el peso de la ley si se detectan funcionarios públicos que participen en actividades ilícitas.

"Es uno de los compromisos centrales que hicimos con la población para evitar que personas lleguen y despojen, ya sea particulares, o que incluso pertenezcan a alguna dependencia, es importante mencionar, que si encontramos datos o indicios dónde participen autoridades, hemos hecho este convenio para combatir actos de corrupción o ilícitos que lastimen los ciudadanos", destacó.



Hernández Romero expresó que ’históricamente en Ecatepec se ha dado mucho el asunto de invadir predios, y a veces no se tenía la capacidad de darle seguimiento, y ahora con esta célula se podrá trabajar en esa materia de mejor manera".



Vilchis Contreras, adelantó que la célula se instalará a partir de la próxima semana y ’actuará de manera permanente en todo el territorio del municipio, no solamente despojo, sino extorsión y todo aquello que lastime a la población".