Alcalde de Nezahualcóyotl inaugura feria navideña

Este día el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, inauguró la Feria Virtual de la Piñata, Esfera y Bazar Navideño 2020, en las instalaciones del mercado público San José, ubicado en la colonia Benito Juárez.



Hasta el momento son más de 200 artesanos, de diversos productos navideños, que a través de esta Feria Virtual, estarán ofreciendo más de 1000 productos alusivos a esta temporada.



Este año, la Pandemia del Covid 19, no permitió que se instalará como costumbre el tradicional Bazar Navideño, sin embargo y a pesar de las complicaciones, los artesanos y autoridades lograron ponerse de acuerdo para promover su trabajo, acercarlo a las Redes Sociales y así promover sus artesanías.



En el evento el alcalde estuvo acompañado del señor Benigno López Mateos, representante de mercados en Nezahualcóyotl, el señor Juan Erasmo Cruz, Secretario del Mercado San José Aurora y el Sub Director de Fomento al Comercio, Enrique Jiménez.



Ante el incremento en los últimos días de casos positivos de Coronavirus, el alcalde señaló que posiblemente, no se permitirá la celebración de las tradicionales Posadas callejeras, invitando a la población a romper sus piñatas dentro de sus hogares y con poca familia reunida.