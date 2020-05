Alcalde de San Martín de las Pirámides organiza fiesta en plena fase 3 de la pandemia de Coronavirus

San Martín de las Pirámides, EdoMex.- El alcalde de San Martín de las Pirámides, Erik Ruiz Medina (PAN-PRD-MC), fue acusado públicamente de violar las medidas de confinamiento impuestas para evitar la propagación del Covid-19 en el Estado de México y toda la República.



Datos registrados en video y acusaciones directas hechas por el ex presidente Francisco Robles, indican que el pasado miércoles 6 de mayo, Erik Ruiz Medina organizó una fiesta donde se congregaron por lo menos 30 personas sin medidas de Sana Distancia, Uso de Cubrebocas ni nada parecido.



Alrededor de las 01:00 horas de la madrugada del jueves un vecino acudió a la fiesta para solicitarle al alcalde que dejaran de hacer tanto ruido, pues no los dejaba dormir con el escándalo de él y sus invitados, muchos de ellos ya alcoholizados y con música a todo volumen.



Sin embargo, la respuesta del Alcalde al vecino fue llamarle a la Policía Municipal de San Martín de las Pirámides y ordenarles que fuera presentado junto con su esposa ante el juez conciliador y encerrado en las galeras municipales.



En un video posterior, se observa al ciudadano que tuvo el valor de reclamarle al alcalde junto con su esposa y su familia, denunciando los abusos a los que fueron sometidos, donde tuvieron que pagar incluso una multa de $6,450 pesos por la presunta ruptura de un vidrio, además de ser encerrado con más personas en las galeras, exponiendolo a un posible contagio de Covid-19.



En ese mismo video, el ex alcalde Francisco Robles señala que dará el apoyo al ciudadano agredido para proceder legalmente contra el Alcalde Erik Ruiz y las personas que bajo sus órdenes cometieron el abuso de poder e intimidación del vecino y sus familiares.