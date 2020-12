Alcalde de Teotihuacán exige 3 mdp a empresa para financiar obra etiquetada con recurso federal

Teotihuacán, Méx., a 18 de diciembre.- El alcalde de Teotihuacan, Jaime Heredia Ángeles solicitó por escrito una cooperación de tres millones de pesos a una tienda departamental y de electrodomésticos que tiene una sucursal en la cabecera de esta comuna, para la realización de una obra pública que ya contaba con recursos provenientes del gobierno federal, misma que ya se encuentra en ejecución y cuyo presupuesto fue aprobado por el Cabildo el pasado 17 de junio de este año.



A través de una trasmisión en vivo la segunda regidora del ayuntamiento, Citlali Medina Díaz denunció que hay un oficio dirigido por el alcalde, Jaime Heredia, al gerente de la tienda Coppel, Rubén Vistrain Aboytes, fechado el pasado 9 de noviembre, en el que el edil le solicita una aportación de tres millones de pesos para los trabajos de sustitución de red de drenaje, red de agua potable, demolición y construcción de guarniciones y banquetas, y repavimentación de la calle Ignacio Zaragoza de la cabecera municipal.



Medina Díaz denunció que a pesar de que solicitó al presidente una explicación sobre porqué solicitó cooperación económica a la empresa en cuestión, a pesar de que el dinero que se emplearía en esos trabajos ya había sido aprobado por el Cabildo en junio de este año, el munícipe se negó a dar una explicación sobre este hecho.



La edil destacó que los recursos para efectuar estas obras provienen del programa del gobierno federal FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) ’ese decir se trata de un recurso que la Federación entregó al ayuntamiento para efectuar la obra, por lo que no había necesidad de solicitar más dinero a los representantes de la iniciativa privada en nuestra localidad’.



Medina Díaz subrayó que con base en el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal (LOM) en el que se habla de las atribuciones de los alcaldes, no se contempla que estén facultados para solicitar dinero a particulares, por lo que dijo que en la sesión de Cabildo de este miércoles solicitó se de vista a la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción por parte de servidores públicos.



Añadió que se trata de una acción que pone en entredicho la honestidad, la legalidad, eficiencia y responsabilidad, entre otros, puesto que el primer edil nunca informó sobre que solicitaría recursos extraordinarios a un particular para una obra que ya había sido aprobada con un recurso federal etiquetado.



Por ello, apuntó que también pidió la intervención de la contraloría del poder legislativo mexiquense, y del Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).



Mencionó que la carta dirigida por el alcalde al particular es exhibida desde hace varios días en redes sociales.

No obstante, que se solicitó la versión del presidente municipal sobre este tema no se recibió ninguna respuesta hasta el cierre de esta edición.