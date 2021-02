Alcalde de Valle de Chalco, conmemoró el CIV Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MÉX. -A 5 de Febrero.- En sesión solemne de Honorable Cabildo, que se transmitió por Facebook Live como una medida de prevención de salud e higiene, el Presidente Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, Armando García Méndez, encabezó la conmemoración del CIV Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y la promulgación del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2021.



La reunión conmemorativa, contó con la asistencia de Eduardo Yáñez Montaño, comisionado de gobierno del Estado de México en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, y representante personal, en este acto protocolario, del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de México, Alfredo del Mazo; además, de Tomás Alejandro Cortés García, director general de Gobierno, región Chalco.



Antes de iniciar la sesión, se entonó el Himno Nacional, y posteriormente, se realizó el pase de lista con el objetivo de verificar el quorum legal, y se estuviera en condiciones de proceder a desahogar la agenda correspondiente.



Sobre el CIV Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el regidor Armando Reyes Regalado, dio una reseña histórica donde resaltó el carácter social de la Carta Magna que rige al país, así como de las reformas y modificaciones que ha tenido.



Como acto seguido, el Ejecutivo local entregó el Bando Municipal al representante del gobernador, y aprovechó la oportunidad para fijar el actuar de la Administración 2019-2021 ante la contingencia sanitaria que asola a la humanidad.



Señaló también que el impacto negativos que ha causado la pandemia a la economía, y como el gobierno que encabeza se concentró en privilegiar la salud e impulsar nuevos hábitos como es el uso correcto del cubrebocas y la utilización de gel antibacterial.



’Hemos tomado decisiones en donde ponderamos la salud; y salvar vidas. No les he fallado y no les voy a fallar’, afirmó.



También resaltó el enorme papel que han desarrollado las y los médicos y enfermeras en su propósito por atender a los enfermos de covid-19, por lo que el alcalde los definió como héroes anónimos, y solicitó el reconocimiento para su loable labor.



Referente al Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2021, aseguró que ayudará la gobernanza del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, y que está encaminado a traducir las exigencias y normatividad en los pilares del buen gobierno.



Para la develación del Bando, en el patio central del Palacio Municipal, acompañaron al edil, los licenciados: Eduardo Yáñez Montaño y Tomás Alejandro Cortés García, además del Secretario del Ayuntamiento, Eliseo Gómez López.



En su intervención Eduardo Yáñez, aseguró que el gobierno requiere del compromiso de la ciudadanía para enfrentar con éxito la pandemia, por lo que invitó a seguir las medidas básicas de salud. ’si nos ayudamos todos, estaremos ayudando a nuestros seres queridos; participemos y hagamos ese esfuerzo’.