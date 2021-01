Alcalde de Valle de Chalco encabeza evento virtual por Día de Reyes sin arriesgar la salud de nadie

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MÉX. -El presidente municipal, Armando García Méndez, trasmite por Facebook Live para no arriesgar la salud de nadie, y al mismo tiempo, se pueda celebrar el Día de Reyes a las niñas y niños de Valle de Chalco.



•Para participar, las niñas y los niños deberán seguir la transmisión, donde se les informará de las dinámicas y la forma en cómo podrán interactuar para obtener un regalo.

Todas las actividades iniciaron a las 11 de la mañana y serán sin público, pues el objetivo es evitar concentraciones y no arriesgar la salud de nadie pues la pandemia todavía no termina.